集團指，於香港中環核心地帶及上海南京東路核心零售地段的兩間全新形象門店將率先揭幕，其中位於香港的新形象門店將於今年第三季於中環皇后大道中黃金零售地段開幕，佔地面積約2,880平方呎；而設於上海的新店則是集團在內地的第一家旗艦店，樓高五層，佔地約8,600平方呎，預計於2025年年初開幕。

周大福亦推出面向消費者的全新品牌標誌，全新的企業及品牌網站亦分別面世。集團相信，新品牌網站憑藉更完善的功能和精簡的設計，能為顧客帶來更流暢的購物體驗，充分體現集團對顧客滿意度的重視，亦符合品牌願景。

此外，周大福將於今年9月公佈各項可持續發展目標及落實路線圖，為環境及其營運所在的社區帶來正面貢獻。集團的可持續發展方針將體現於一系列措施，包括加強循環再用、減少排放、維護生物多樣性、確保原材料的可追溯性、提升員工與社區福祉，以及引領珠寶行業邁向可持續發展。

周大福珠寶自1929年成立，從1972年率先在中國香港和中國澳門推出999.9足金產品、到1973年成為首家獲戴比爾斯（De Beers）指定為全球看貨商的中國公司。集團目前在全球擁有近8,000 家門店。

周大福珠寶集團副主席鄭志雯表示，面對顧客瞬息萬變的喜好，集團策略不單要靈活適應市況，更要引領市場潮流。適逢集團的95周年誌慶，集團將開展轉型之旅，重新定義品牌形象，會糅合傳統工藝與當代創新，締造一個與顧客願景產生共鳴的品牌。

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