香港交易所集團行政總裁陳翊庭表示，「建立面向未來的技術平台和營運方針是香港交易所的策略重點，藉以協助香港市場和市場參與者實現長期、可持續的增長和發展。因此，我們很高興宣布開發領航星衍生產品平台的計劃，這是對推動香港市場發展的一項重大投資。衍生產品市場是香港交易所多元化業務中增長最快的業務之一，交易量在 2022 年和 2023 年均創下歷史新高。開發一個具彈性、高效且可擴展的自家平台將令我們在全球衍生產品市場中更具競爭優勢。ODP的推出將促使香港交易所更能滿足國際投資者的需求，並鞏固香港作為亞洲風險管理中心和國際金融中心的領先地位」。

港交所指，ODP將以模組化的方式建設，方便日後增加新產品、提升市場微結構及引入其他功能。ODP將為客戶提供更佳的交易及結算功能，包括可支援接近24小時交易、新增買賣指令類別、設計切合業界所需的界面及提供更佳的測試和連接體驗。此外，新平台亦提供具資本效率的風險管理工具，例如採用風險價值（VaR）模式，以配合國際結算市場的慣例。

港交所於2022年在證券市場引入VaR保證金計算方式，比起過往評估風險敞口的做法更清晰及更有效率。香港交易所推出ODP時，亦會在衍生產品市場採用VaR模式，進一步降低市場的交易成本，同時維持穩健的風險管理。

港交所將會在平台開發的過程與市場參與者緊密合作。日後的系統遷移將以分階段形式進行，以確保平穩過渡。

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