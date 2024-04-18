據金管局，部分個案聲稱，有關退款或解凍資產安排，將透過境外機構進行，而該機構名稱與某境外銀行在香港設立的本地代表辦事處的名稱相似。

金管局嚴正重申，局方不會就個人財務事宜聯絡市民，亦不會使用即時通訊應用程式建立群組聯繫公眾。

至於境外銀行的本地代表辦事處，根據《銀行業條例》，其主要職責亦只限於與香港客戶之間的聯繫工作，不可以從事任何銀行和接受存款業務。金管局網站載有認可機構名單，以供查閱。公眾人士亦可電郵至金管局公眾查詢服務組（publicenquiry@hkma.gov.hk）查詢，以核實有關機構的認可狀況。

金管局已經就事件向香港警方報案。公眾如懷疑受騙，應立即致電香港警務處商業及電腦罪案熱線（電話號碼：2860 5012），以便警方跟進和調查。

其他報道

港交所開發領航星衍生產品平台 助24小時交易 冀2028年推出

特步首季主品牌零售銷售 高單位數增長

周大福珠寶集公布新品牌標誌 中環新形象門店下季開幕

半日沽空金額減9% 騰訊沽空金額最多

恒指半日升217點 科指升1% 北水流入增1倍

GUM：4月半個月強積金人均回報損失3608元

香港貨櫃碼頭吞吐量跌出全球十大港口 新加坡居次位

滬深三大指數半日高收 滬指一度突破3100點

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR見7個月低

瑞銀據報計劃新一輪裁員 投行部涉100多個職位

ASML CEO：沒有理由不為已經售予中國客戶的設備提供服務

眾議院議長擬「快速表決」TikTok「不賣就禁」法案

聯儲局Mester：不應急於減息

巴郡發債集資2633億日圓

Swift：人民幣交易比例升至4.7% 創新基準下最高

積金評級：首季美國股票基金淨流入92億元創紀錄

滬深三大指數全線低開 人行零投放零回籠

恒指高開1點 科指跌0.19% 友邦升2% 小鵬升2%

靈寶黃金折讓約16%配股 籌7930萬元

金沙首季經調整物業EBITDA升53%

港股ADR跌59點 夜期低水41點 美期升亞股個別發展

拜登稱中國「排外」 美擬提高對華鋼鋁關稅 道指跌45點

北水增持中行 減持京基金融國際