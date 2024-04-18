文章日期：2024年4月18日 12:53
「全港戲院日」再度舉辦，市民於4月21日可以30元票價睇戲。而主打輕巧傢俬及丹麥潮流家品的at.home推出限時優惠，4月21日至5月1日期間，只要憑4月21日全港戲院日的戲飛尾於at.home門市選購傢俬，即享100元折扣優惠。
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