「全港戲院日」再度舉辦，市民於4月21日可以30元票價睇戲。而主打輕巧傢俬及丹麥潮流家品的at.home推出限時優惠，4月21日至5月1日期間，只要憑4月21日全港戲院日的戲飛尾於at.home門市選購傢俬，即享100元折扣優惠。