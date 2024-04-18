內地傳媒報道，中國人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾今日在國新辦新聞發布會上表示，目前廣義貨幣（M2）超過300萬億元人民幣，是過去多年金融支持實體經濟發展的反映。總體而言，目前存量貨幣確實已經不低，中國經濟結構調整在加快推進，經濟更為輕型化，信貸需求跟以前相比有所轉弱，信貸結構優化升級。
不過，各方面對（這種）變化有認識和適應過程，一些銀行在內部考核上還有「規模情節」，超過了實體經濟的有效融資需求；部分企業借助自己優勢地位，用低成本貸款融資買理財或轉貸給別的企業，主業不賺錢金融反而成為主要業務，這就容易形成空轉和資金沉澱，降低資金使用效率。
他續稱，相關部門將加強對資金空轉的監測，完善管理考核機制。未來隨著經濟轉型升級，有效融資需求恢復，社會預期改善，資金沈澱空轉的現象也會緩解。當前龐大的貨幣總量增長可能會放緩，數據上會有擾動，不宜做簡單同期比較。
鄒瀾進一步指出，但這並不意味著金融支持實體經濟的力度減少，真正需要資金的高效企業反而會獲得更多融資，是金融支持實體經濟質效提升的體現。
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