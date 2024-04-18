香港財務策劃師學會主席謝汝康表示，退休開支一如預期有所上升，高消費群，即每月支出超過15,000元的支出更較去年同期上升近3,000 元，達23,671元，甚至高於政府公布的2023年第四季月入中位數20,800元。

另一方面，調查顯示，退休人士每次平均花費1,356元人民幣，更有超過兩成每次消費達2000元人民幣或以上。而深圳媒體消費數據則顯示，港人的人均消費為673元人民幣，兩者差別達一倍之多。

退休人士往返內地頻繁，有63%的受訪者曾於去年到訪中國內地，當中四分之一(24%)至少每三個月到大灣區一次，當中以深圳最受歡迎。

由此可見，全面撤銷本地及邊防防疫限制後，銀髮族的消費意欲飈升，反之退休人士的消費信心與資產價格上落沒有正面關係。

謝汝康續指，學會四年來的研究數據發現，港人退休後每月平均的支出僅是退休前收入的五成， 近八成（79%)受訪者對現時退休生活的整體質素感到滿意。因此，每月退休收入不足經濟合作 與發展組織(OECD)建議的退休前七成收入，長者亦無需擔心。他們的退休生活應以愉快為大前 題，消費亦能帶來樂趣。

調查顯示，流動與固定資產中，華人傳統愛揸現金及磚頭。調查數據顯示，近六成(59%)受訪者擁有100萬以上的流動資產，當中現金及存款佔七成(68%)，本地股票則佔兩成。

此外，退休人士平均擁有總值560萬元的固定資產，約八成持有本地物業，為最受歡迎的固定資產。儘管如此，受訪者對逆按揭的知識依然薄弱，僅14%有所理解。