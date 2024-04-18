moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港交所陳翊庭：續優化上市制度 研提升結算基礎設施

港交所（0388）行政總裁陳翊庭發表上任後首篇網誌，表示港交所要把握未來機遇，還需要著眼於持續發揮「連接中國與世界」的獨特優勢、努力在日益複雜的國際環境裏提升香港市場流動性及活力、重點是新興業務領域如碳市場及數據業務，以及科技賦能。

陳翊庭指出，目前中國經濟正在經歷重要的結構性轉型，在新能源、電動汽車、人工智能、生物科技等新興行業都湧現了一大批充滿活力的公司，來香港上市的科技公司會增加。同時，中國大批中高收入投資者也開始尋求多元化的資産配置。

在這個背景下，港交所可以利用其獨特優勢，為國家的經濟發展提供融資支持，幫助境內投資者進行多元化資産配置，為全球投資者投資中國市場提供更多選擇與便利，同時推動人民幣國際化進程。

提升香港市場流動性及活力方面，陳提到要繼續優化上市制度，讓新股市場更加多元化、更有活力；不斷擴展上市公司資源、提升市場服務。港交所也要提升市場基建，不斷豐富資産類別和產品種類，方便投資者更好地管理資産組合和對沖風險。

至於科技賦能，陳翊庭透露港交所將全面檢視如何提升結算基礎設施。

其他報道

李明：沒有國家因與中國合作而陷入債務危機

中國外管局：今年外資累計增持境內債逾400億美元

滬指連升2個交易日 收漲0.09%

回應M2逾300萬億人幣 人行：將加強監測資金空轉

台積電首季多賺9%至2255億元新台幣 勝預期

at.home推「全港戲院日」優惠 憑戲飛尾買傢俬即減100元

【有片：埋身擊】滬指新加坡A50指數處於技術性阻力位 宜突破阻力後買入

金管局呼籲市民提防偽冒WhatsApp訊息及文件

港交所開發領航星衍生產品平台 助24小時交易 冀2028年推出

特步首季主品牌零售銷售 高單位數增長

周大福珠寶集公布新品牌標誌 中環新形象門店下季開幕

半日沽空金額減9% 騰訊沽空金額最多

恒指半日升217點 科指升1% 北水流入增1倍

GUM：4月半個月強積金人均蝕3608元

香港貨櫃碼頭吞吐量跌出全球十大港口 新加坡居次位

滬深三大指數半日高收 滬指一度突破3100點

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR見7個月低

瑞銀據報計劃新一輪裁員 投行部涉100多個職位

ASML CEO：沒有理由不為已經售予中國客戶的設備提供服務

眾議院議長擬「快速表決」TikTok「不賣就禁」法案

聯儲局Mester：不應急於減息

巴郡發債集資2633億日圓

 