陳翊庭指出，目前中國經濟正在經歷重要的結構性轉型，在新能源、電動汽車、人工智能、生物科技等新興行業都湧現了一大批充滿活力的公司，來香港上市的科技公司會增加。同時，中國大批中高收入投資者也開始尋求多元化的資産配置。

在這個背景下，港交所可以利用其獨特優勢，為國家的經濟發展提供融資支持，幫助境內投資者進行多元化資産配置，為全球投資者投資中國市場提供更多選擇與便利，同時推動人民幣國際化進程。

提升香港市場流動性及活力方面，陳提到要繼續優化上市制度，讓新股市場更加多元化、更有活力；不斷擴展上市公司資源、提升市場服務。港交所也要提升市場基建，不斷豐富資産類別和產品種類，方便投資者更好地管理資産組合和對沖風險。

至於科技賦能，陳翊庭透露港交所將全面檢視如何提升結算基礎設施。

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