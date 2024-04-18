港交所（0388）行政總裁陳翊庭發表上任後首篇網誌，表示港交所要把握未來機遇，還需要著眼於持續發揮「連接中國與世界」的獨特優勢、努力在日益複雜的國際環境裏提升香港市場流動性及活力、重點是新興業務領域如碳市場及數據業務，以及科技賦能。
陳翊庭指出，目前中國經濟正在經歷重要的結構性轉型，在新能源、電動汽車、人工智能、生物科技等新興行業都湧現了一大批充滿活力的公司，來香港上市的科技公司會增加。同時，中國大批中高收入投資者也開始尋求多元化的資産配置。
在這個背景下，港交所可以利用其獨特優勢，為國家的經濟發展提供融資支持，幫助境內投資者進行多元化資産配置，為全球投資者投資中國市場提供更多選擇與便利，同時推動人民幣國際化進程。
提升香港市場流動性及活力方面，陳提到要繼續優化上市制度，讓新股市場更加多元化、更有活力；不斷擴展上市公司資源、提升市場服務。港交所也要提升市場基建，不斷豐富資産類別和產品種類，方便投資者更好地管理資産組合和對沖風險。
至於科技賦能，陳翊庭透露港交所將全面檢視如何提升結算基礎設施。
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