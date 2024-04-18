恒指今早高開1點，高位升255點，低位跌45點，高低波幅301點。金融、通訊服務、信息技術股推動大市。上升股份比例為30.8%，下跌為29.35%，無升跌為39.83%。

恒指收市升134點或0.82%，報16385點，大市成交金額952億元，較上日減少3.94%，是4月15日951.55億元成交後最少；國指升54點或0.94%，報5803點。恒生科技指數收報3356點，升0.5%。

藍籌股成交金額507.76億元，佔大市成交53.33%；科指成份股成交金額208.4億元，佔大市成交21.89%；國指成份股成交金額400.48億元，佔大市成交42.06%。

24隻雙櫃台股，總成交0.45億元人民幣，相當於約0.49億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額增加7.95%，至77.52億元，佔大市成交8.13%。牛熊證成交金額35.39億元，增加15.05%；窩輪成交金額42.12億元，增加2.62%。

騰訊（0700）、匯控（0005）、友邦（1299）貢獻恒指較多。阿里巴巴（9988）、中海油（0883）、中移動（0941）拖累大市。

藍籌52隻升，28隻下跌，2隻無升跌。申洲國際（2313）升5.09%，收報73.35元，是升幅最大的藍籌，信義玻璃（0868）跌4.37%，收報7.88元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股19隻升，11隻下跌。升幅最大的是海爾智家（6690）創52周高，見26.8元，收報26.6元，升4.31%；跌幅最大的是閱文（0772）收報24.85元，跌3.68%。

恒指曾升穿50天線(16485.96點)、100天線(16454.7點)。科指續低於50天線(3406.05點)。

北水南下合計淨流入66.38億元，較上日增加478.86%，淨流入金額是4月16日98.77億元後最多。北水連續第14日流入，累計流入715.29億元，對上一次連續14日淨流入是3月5日。南水北上合計淨流出52.85億元人民幣，較上日增加2182.59%，連續第3日流出，累計流出83.09億元。

三大指數表現

恒指曾升最多1.57%，是4月10日後最大升幅，當日升幅為2.15%。高見16507.6點，是4月15日16647.09點後最高。收市報16385.87點，是4月15日後收市新高，當日報16600.46點。連升2日，累計升136.9點，對上一次連升2日是4月9日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是4月9日。

科指曾升最多1.53%，是4月10日後最大升幅，當日升幅為3.14%。高見3391.45點，是4月16日3399.06點後最高。收市報3356.82點，是4月15日後收市新高，當日報3442.49點。連升2日，累計升18.97點，對上一次連升2日是4月10日。

國指曾升最多1.71%，是4月10日後最大升幅，當日升幅為2.5%。高見5848.28點，是4月15日5871.42點後最高。收市報5803.86點，是4月15日後收市新高，當日報5856.44點。連升2日，累計升60.08點，對上一次連升2日是4月9日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是4月11日。

午後消息股表現

港交所（0388）開發領航星衍生產品平台 助24小時交易 冀2028年推出。見52周低212.8元，收報218.6元，升1.39%。

特步（1368）首季主品牌零售銷售 高單位數增長。收報4.46元，升2.06%。

周大福珠寶（1929）集公布新品牌標誌 中環新形象門店下季開幕。收報10.34元，升0.39%。

今早及隔晚消息股表現

靈寶黃金（3330）折讓約16%配股 籌7930萬元。收報3.73元，升3.61%。

金沙（1928）首季經調整物業EBITDA升53%。收報18.88元，跌0.84%。

兩公司最快今日公布業績，績前表現如下，中鋁國際（2068）收報1.94元，無升跌。吉星新能源（3395）。停牌。

穆迪降中國海外（0688）評級，由Baa1下調至Baa2。收報11.5元，升1.59%。

中國建材（3323）料首季虧損擴大至13億人幣。收報2.77元，跌8.28%。

其士（0025）完成首個首個組裝合成建築項目乙明邨「松悦樓」。收報4.28元，無升跌。

小鵬汽車（9868）伙大眾汽車，開發電子電氣架構技術。收報29.15元，升3.19%。

大摩：降銀娛（0027）評級至大市同步劈目標價17%，削今年EBITDA預測14%。收報34.05元，跌0.44%。

領展（0823） 在三商場辦茶聚，助商戶為「走塑」準備。見52周低30.4元，收報30.95元，跌0.32%。

百勝中國（9987）擬派季度股息，本月底董事會表決。收報289.2元，升0.49%。

「郭老太」鄺肖卿再增持新地（0016）。見52周低69.35元，收報70元，升0.07%。

瑞銀：永利（1128）、美高梅（2282）及澳博（0880）市佔率有進賬。收報7.37元，升0.55%。

安踏體育（2020）：安踏品牌首季零售金額錄中單位數增長。收報84.95元，升4.11%。

希教（1765）債券持有人特別團體形容公司逃避，籲公司制定可信還債計劃。收報0.222元，跌0.45%。

破頂股表現

破頂股包括，ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見551.75元，收報551.75元，升0.02%；華夏政銀國債－Ｒ（83001）創上市新高，見111.3元，收報111.3元，升0.27%；安碩中國國債－Ｒ（83038）創上市新高，見53.2元，收報53.2元，升0.11%；樂艙物流（2490）創上市新高，見13.08元，收報9.51元，升9.31%；知行汽車（1274）創上市新高，見99.15元，收報98.5元，升1.76%；瀾滄古茶（6911）創上市新高，見15.88元，收報15.7元，升25.2%；美中嘉和（2453）創上市新高，見28.5元，收報28.15元，升9.75%；米高集團（9879）創上市新高，見5.43元，收報5.34元，升30.88%；冠城鐘錶珠寶（0256）創52周高，見1.5元，收報1.02元，無升跌；廸生創建（0113）創52周高，見5.06元，收報5元，無升跌；迪生創建（0113）創52周高，見5.06元，收報5元，無升跌。

破頂指數成份股包括，海爾智家（6690）創52周高，見26.8元，收報26.6元，升4.31%；華潤電力（0836）創52周高，見20.05元，收報19.52元，跌0.81%；農業銀行（1288）創52周高，見3.48元，收報3.43元，升1.18%。

破底股方面

53隻股份創上市新低，其中十隻包括，雅生活服務（3319）低見2.51元，收報2.52元，跌2.7%；碧桂園服務（6098）低見4.29元，收報4.3元，跌1.15%；中駿商管（0606）低見0.33元，收報0.34元，跌5.56%；合景悠活（3913）低見0.275元，收報0.29元，無升跌；招商局置地（0978）低見0.255元，收報0.265元，無升跌；雅居樂（3383）低見0.39元，收報0.4元，無升跌；奧園（3883）低見0.096元，收報0.101元，升1%；富力（2777）低見0.78元，收報0.78元，跌1.27%；三巽控股（6611）低見0.046元，收報0.06元，跌11.76%；首創鉅大（1329）低見0.246元，收報0.248元，跌15.93%。

86隻股份創52周低，其中十隻包括，龍光地產（3380）低見0.51元，收報0.52元，跌3.7%；舜宇（2382）低見36.25元，收報37.5元，升0.13%；新世界發展（0017）低見7.28元，收報7.57元，升2.16%；新鴻基地產（0016）低見69.35元，收報70元，升0.07%；嘉華國際（0173）低見1.7元，收報1.72元，無升跌；新地（0016）低見69.35元，收報70元，升0.07%；蒙牛（2319）低見15.08元，收報15.56元，升1.83%；港交所（0388）低見212.8元，收報218.6元，升1.39%；港鐵（0066）低見23.05元，收報23.6元，跌0.42%；領展（0823）低見30.4元，收報30.95元，跌0.32%。

異動股

上升異動股，包括，中國波頓（3318）收報2.65元，升56.8%；精技集團（3302）收報0.395元，升46.3%；環能國際（1102）收報0.111元，升38.75%；米高集團（9879）創上市新高，見5.43元，收報5.34元，升30.88%；偉立控股（2372）收報0.33元，升29.41%；ALCO HOLDINGS（0328）創52周高，見9.5元，收報9.5元，升28.73%；瀾滄古茶（6911）創上市新高，見15.88元，收報15.7元，升25.2%；CMON（1792）收報0.045元，升25%；建溢集團（0638）創52周高，見0.69元，收報0.67元，升24.07%；冠軍科技集團（0092）收報0.238元，升23.96%；復興亞洲（0274）收報0.055元，升22.22%。

下跌異動股，包括，帝國金融集團（8029）收報0.142元，跌26.8%；力天影業（9958）收報2.45元，跌25.53%；嘉泓物流（2130）見52周低3.21元，收報3.5元，跌25.21%；易居企業控股（2048）創上市新低，見0.043元，收報0.05元，跌24.24%；協同通信（1613）收報0.58元，跌22.67%；NEXION TECH（8420）創上市新低，見0.022元，收報0.022元，跌21.43%；東勝旅遊（0265）收報0.025元，跌19.35%；中國唐商（0674）創上市新低，見0.06元，收報0.063元，跌17.11%；華星控股（8237）見52周低0.022元，收報0.025元，跌16.67%；首創鉅大（1329）創上市新低，見0.246元，收報0.248元，跌15.93%。

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