劉鑾雄慈善基金以及相關人士和基金，由九十年代初至今，已捐款接近50億元予不同類型的機構和團體，亦包括不少個人受助個案。50億元捐款中，教育和醫療分別佔總額約20%，有需要人士 個案則佔約 10%，其餘則包括環境保護、文化服務等類別。

除金錢上的幫助外，甘比亦非常重視身體力行，經常與子女參與社區服務活動。集團去年捐出總額達2,000萬人民幣予中國兒童少年基金會「春蕾計劃」，資助3,000名女童完成求學夢。而在捐款之餘，甘比亦帶同女兒親赴四川山區探訪，了解當地情況。

在捐款及服務之外，集團亦積極發展不同項目回饋社區。當中，配合政府《青年發展藍圖》的 青年宿舍項目「仲學舍」於去年啟動，為青年人提供租金低至每月 3,000 港元的宿位，鼓勵青年人學習及發展。

在「仲學舍」底層，則是劉鑾雄慈善基金與非牟利慈善機構「愛.傳遞」合作的餐廳項目「秀 樺廚房」，餐廳以社企形式運作，為自閉症人士提供在職培訓，發揮所長。

甘比亦將其對鈎織的興趣結合社區服務，於早前成立、致力推廣鈎織文化的Happy Yarn，就以分享快樂為宗旨，聯同「仲學舍」的年輕租戶親手製作頸巾予有需要長者，充份展現對社區的關懷。此外，Happy Yarn 亦幫助不少婦女發展興趣，

活動大部份參加者都是準備踏足社會的青年，有同學問及發展路向和就業的問題，甘比則為他們大打強心針，指自己都經歷過剛踏出社會的迷茫階段，絕對明白同學的處境，鼓勵同學要非常勤力，裝備自己。從前她任職娛樂版記者，但除了娛樂版之外，每天都會讀遍所有其他版面。有些資訊今天覺得沒用，或與自己不太相關，但隨著對世界認識加深，日後就會有幫助。

她亦強調放鬆心情的重要，控制不到外在環境，但可以控制心境。心情不好的時候，對所有事情都提不起興趣；相反，學會輕鬆的心態，面對難題都能積極面對。

甘比又指出，無論是發展慈善或事業，青年有宏大的理想固然是好事，但切忌急進，要逐步建立和實踐。「首先要認清自己的目標，再一步步實行。起初缺乏資金，可以先由身邊的人開始做起， 感染身邊人，再找更多志同道合的朋友，繼續發展。」

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