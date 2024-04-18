公司表示，其核心業務錄得的小靈便型及超靈便型乾散貨船按期租合約對等基準的日均收入分別為11,050美元及13,610美元，意味小靈便型乾散貨船日均收入按年減少18%、超靈便型乾散貨船日均收入則無升跌。

期內小靈便型及超靈便型乾散貨船按期租合約對等基準的日均收入較現貨市場指數分別高出540 美元及1,300美元。這2024年第一季度的表現受集團早前積極訂約策略所負面影響。該公司以往一直積極就第一季訂立短期合約，因為第一季正值北半球冬季及農曆新年，市場一般較為疲軟。

該公司稱繼續按照目前貨運租金水平 錄得健康現金流，而作為分派政策的一部分，承諾向股東作出回饋。

太平洋航運今日收報2.42元，升2.98%。

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