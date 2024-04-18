「DHL香港空運貿易領先指數」（DTI）公布今年第二季報告，整體空運指數錄得適度改善，進口及出口或轉口指數均上升，亞太地區、歐洲及美洲指數於季內回升，尤其是銷售量，而亞太地區指數在一眾市場中排名最高，惟僅十分一受訪者預期空運商品需求會有所增長。
按貨品類型計，除禮品、玩具及家庭用品指數外，所有空運商品指數均有不同程度的升幅，電子產品及部件指數因進口顯著改善為其帶來增幅。
報告亦提到，紅海事件影響，大約四成的空運用家於今年第一季將貨運由船運轉為空運，以避免運輸延誤和額外成本等問題，預期本季的轉換情况相若。
願意參與減少碳排放的受訪空運用家持續增長，季內上升至自去年第三季以來高峰，達到77%。當中，超過九成受訪者願意分配最多10%的物流成本以達致目標。
DTI調查每季就市場業務需求和發展趨勢訪問不少於600間以香港為業務中心、並有參與跨境入口或出口空運貿易的公司。指數以50為中立水準線，指數距離 50 愈遠，表示對前景（正面或負面）的展望愈為強烈。
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