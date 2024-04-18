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環聯：「信資通」將進一步推動香港市場創新及普及金融

信貸資料服務機構環聯（NYSE: TRU）表示，歡迎「信資通」於4月26日正式啟動。支持「信資通」所代表的多家個人信貸資料服務機構模式，引領信貸行業和香港社會邁向新時代。

環聯指出，「信資通」將進一步推動香港市場創新及普及金融，兩者均為鞏固香港作為國際金融中心的重要基石。「信資通」由香港銀行公會、香港有限制牌照銀行及接受存款公司公會，以及香港持牌放債人公會共同推出。

環聯在制定「信資通」過程中的各個階段積極協助行業公會，致力確保順利過渡至全新模式。

隨著「信資通」正式啟動，環聯期待信貸行業的演進將加速推動創新，為企業和超過550萬名消費者帶來更佳體驗。「信資通」亦將為業界以至整個金融業創造更多經濟機遇，提升普及金融。

此外，「信資通」的推行也將加強消費者對信貸的認識和了解，助他們在日常生活中把握更多機遇。環聯鼓勵企業及消費者在「信資通」下主動採取積極措施，更好地管理財務狀況。

環聯亞太區總裁兼香港區行政總裁林嘉儀稱表示，隨著「信資通」在港正式啟動，將為所有參與者包括企業和消費者帶來更豐富的數據、更創新的產品和更多元化的選擇。

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