美國聯儲局主席對減息取態轉鷹，進一步降低今年美息降幅的預期。金管局副總裁阮國恒表示，利率走勢不確定性高，難以預期美國何時開始減息，而香港銀行釐定息口除美息水平外，亦有其他受因素影響。至於高息持續會否令銀行貸款質素惡化，阮國恒指過去2年特定分類貸款比率上升，主要來自內地房地產貸款，與利率關連不大，不認為現時息口維持多數月，會對信貸風險有較大影響。
資金成本或持續高企更長時間，本周傳大型銀行削減大多數按揭貸款現金回贈審批，阮國恒認為，銀行基於自身成本或風險決定，而有不同定價，取消現金回贈等條款並不等於收緊按揭審。當局最關注按揭貸款質素，目前按揭逾期貸款比率仍相當低。
對於2月取消壓力測試後，銀行業界在按揭審批是否比以前更為嚴謹，銀行公會主席林慧虹則指，不同銀行風險取態和業務策略均有不同，會基於個案本身審批按揭申請。她又指銀行訂立現金回贈等按揭定價，都要考慮其資產負債表、盈利表現、業務策略等，撤辣後市場氣氛改善、交易增加，按揭申請增加，銀行已積極增加資源處理申請。
截至去年底，本港銀行特定分類貸款升至1.56%，近日再出現新一輪內房財務問題，阮國恒指銀行已為不少內房貸款個案作出提撥，近日出現的新個案已反映在撥備，不過內房發展商問題未完全緩解，本港銀行也有機會要再多作撥備。當局自8年前已針對高槓桿內房的風險敞口有管理，銀行有妥善處理，比率續有上升壓力，但認為內房整體風險仍然可控。
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