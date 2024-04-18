文章日期：2024年4月18日 19:42
中國商務部就美國宣布對中國鋼鋁產品限制措施回應，認為美方對中國的指摘沒有事實依據，相關措施是典型的單邊主義、保護主義做法，中方對此堅決反對。
美國白宮網站指摘中國不公平做法，宣布計劃針對中國鋼鋁產品採取新的限制措施，包括將對中國鋼鋁產品的301關稅提高至現有水平的3倍，並與鄰國合作防止中國鋼鋁產品間接出口美國等。
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