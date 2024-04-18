根據協議，簽約合作期限3年， 旭陽集團將派駐專業服務團隊對通達煤化焦化業務銷、運、產、供、 研等生產經營環節提供專業的運營管理服務， 優化其焦化業務生產經營管理、降低生產經營成本、提升盈利能力； 亦將利用旭陽營銷平台及供應鏈系統， 負責通達煤化焦化業務原料煤採購、配煤管理、 焦產品及化產品銷售和物流等，提升其運行效益； 同時將在運營管理服務期間就通達煤化的裝置狀況進行診斷， 提出需要建設的信息化、智能化、數字化、技術改造等項目建議。

合作的基本目標是提高通達煤化客戶的穩定性， 儘快實現焦炭全產全銷「零庫存」運行，並不斷優化配煤結構、 降低配煤成本、穩定焦炭品質，在供、 銷良性運行狀態下逐步達到焦炭穩產滿產， 逐步收回焦炭銷售化驗權， 逐步實現焦炭銷售回款和煤炭採購付款有機平衡， 整體改善經營現金流，增加收益，提高盈利。

其他報道

京東上季共斥12億美元回購

中國商務部：美國最新鋼鋁產品限制措施是典型單邊主義、保護主義做法

阮國恒：高息持續對本港信貸質素影響不大 內房風險仍然可控

奈雪的茶首季新增23間直營門店 降單店投資額至58萬人幣

奈雪的茶首季新增23間直營門店 降單店投資額至58萬人幣

澳門旅遊局文綺華：五一黃金周料入境旅客日均15萬

硬蛋創新撤回分拆科通技術於內地創業板上市申請

環聯：「信資通」將進一步推動香港市場創新及普及金融

金管局：歡迎「信資通」月底開始提供服務

富途在港推出日股交易 新客可享日股0佣大禮

瑞銀予創科實業「買入」評級 目標價上調至121元

DHL香港空運貿易領先指數次季進出轉口均升 紅海事件致四成船運轉空運

中銀推新CIES服務 為高資產淨值人士配置資產

太平洋航運首季小靈便型乾散貨船日均收入跌18%

阿里減持雲音樂

「郭老太」再增持新地

bossini.X與港單車隊簽署3年服裝贊助協議

甘比籲年青人學會輕鬆 積極面對難題

全日沽空金額減6% 騰訊沽空金額最多

雷軍：小米汽車交付中心今年年底將覆蓋40個城市

本港失業率微升至3% 略高於預期 失業人數升至11.2萬人

恒指收市升134點 受制平均線 成交減3% 北水流入增4倍

調查：港人退休支出每月1.5萬元 大灣區平均消費每次1350人幣