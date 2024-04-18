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中國旭陽與通達煤化簽訂3年運營管理服務協議

中國旭陽（1907）宣布，旗下旭陽營銷與通達煤化工在北京簽訂運營管理服務協議，雙方對目前煤、焦、鋼嚴峻的市場形勢達成共識，決定開展深度合作，共同提升通達煤化的管理水平和運營能力，提高經營效益和區域競爭力。

根據協議，簽約合作期限3年，旭陽集團將派駐專業服務團隊對通達煤化焦化業務銷、運、產、供、研等生產經營環節提供專業的運營管理服務，優化其焦化業務生產經營管理、降低生產經營成本、提升盈利能力；亦將利用旭陽營銷平台及供應鏈系統，負責通達煤化焦化業務原料煤採購、配煤管理、焦產品及化產品銷售和物流等，提升其運行效益；同時將在運營管理服務期間就通達煤化的裝置狀況進行診斷，提出需要建設的信息化、智能化、數字化、技術改造等項目建議。

合作的基本目標是提高通達煤化客戶的穩定性，儘快實現焦炭全產全銷「零庫存」運行，並不斷優化配煤結構、降低配煤成本、穩定焦炭品質，在供、銷良性運行狀態下逐步達到焦炭穩產滿產，逐步收回焦炭銷售化驗權，逐步實現焦炭銷售回款和煤炭採購付款有機平衡，整體改善經營現金流，增加收益，提高盈利。

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