金管局副總裁阮國恒指，最新案例就牽涉境外受害人遭受騙徒「二次傷害」，有騙徒透過即時通訊應用程式，發出來自金管局的訊息或文件，向曾經遇上騙案的市民，稱他們可經過金管局追討賠償，要求市民轉撥資金繳交費用、個人或銀行賬戶資料。他強調局方不會就個人財務事宜聯絡市民，亦不會使用即時通訊應用程式建立群組聯繫公眾。

另外，阮國恒指近期有騙案案例，騙徒聲稱為網上拍賣平台放售物品的買家，向物品的賣家發送包含超連結的電郵，表示已向對方付款並指示賣家按超連結收錢，事實上超連結轉移至欺詐網站，買家輸入了個人網上銀行的登入名稱及密碼，被騙徒轉走戶口內的資金。

金管局表示，當局將繼續推動業界運用科技、數據及網絡分析技術加強打擊詐騙及金融罪行的能力並加強公眾宣傳教育積極透過不同渠道進行公眾教育工作。當發現新的行騙手法時，會盡快通過各種渠道發放，包括新聞媒體及社交媒體，提醒市民防範騙案。

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