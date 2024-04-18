moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

六福上季港澳同店銷售跌4% 零售收入增一成

六福（0590）公布截至今年3月底的第四季港澳同店銷售按年跌4%，內地同店銷售按年跌10%，整體同店銷售按年跌5%﹔第四季港澳零售收入按年增10%，內地零售收入按年增7%，整體按年增12%﹔零售值方面，第四季港澳按年增10%，內地按年增9%，整體按年增5%。值及零售收入按年升幅分別為1%及7%。若不計算香港資源集團的零售數字，集團第四季整體零售值及零售收入按年升幅分別為1%及7%。

集團指，在宏觀經濟持續改善下，將有助港澳業務的增長，再者高金價雖然短期會影響銷售，但同時有助改善集團毛利率，而金價正常化後銷售有望進一步恢復，加上受惠於營運槓桿效益及內地市場逐漸復蘇，集團因此對於2024財年業績超越疫 情前表現並對其中、長期業務的增長感審慎樂觀。

此外，整體第四季同店銷售跌5%，但對比2019財年，同店銷售有5%增長，主要依賴黃金產品的銷售，平均金價較2019財年第四季升近六成。

第四季度整體零售值按年上升5%，已超越疫情前2019財年同季水平逾五成﹔至於第四季整體零售收入按年增長 12%，亦比 2019 財年同季增長超過一成。

港澳市場方面，第四季零售收入按年升10%，亦已超越2019財年第四季水平﹔內地第四季零售收入亦按年升7%，較2019財年升逾兩成。

截至今年3月底，集團全球共有3,583間店舖，於第四季淨增設230間店舖，主要由於納入香港資源旗下「金至尊」品牌共218間店舖，若撇除「金至尊」品牌，集團季內淨增設12間店舖。

其他報道

金管局：今季收到騙案相關銀行投訴按季降三成

中國旭陽與通達煤化簽訂3年運營管理服務協議

京東上季共斥12億美元回購

中國商務部：美國最新鋼鋁產品限制措施是典型單邊主義、保護主義做法

阮國恒：高息持續對本港信貸質素影響不大 內房風險仍然可控

奈雪的茶首季新增23間直營門店 降單店投資額至58萬人幣

奈雪的茶首季新增23間直營門店 降單店投資額至58萬人幣

澳門旅遊局文綺華：五一黃金周料入境旅客日均15萬

硬蛋創新撤回分拆科通技術於內地創業板上市申請

環聯：「信資通」將進一步推動香港市場創新及普及金融

金管局：歡迎「信資通」月底開始提供服務

富途在港推出日股交易 新客可享日股0佣大禮

瑞銀予創科實業「買入」評級 目標價上調至121元

DHL香港空運貿易領先指數次季進出轉口均升 紅海事件致四成船運轉空運

中銀推新CIES服務 為高資產淨值人士配置資產

太平洋航運首季小靈便型乾散貨船日均收入跌18%

阿里減持雲音樂

「郭老太」再增持新地

bossini.X與港單車隊簽署3年服裝贊助協議

甘比籲年青人學會輕鬆 積極面對難題

全日沽空金額減6% 騰訊沽空金額最多

雷軍：小米汽車交付中心今年年底將覆蓋40個城市

本港失業率微升至3% 略高於預期 失業人數升至11.2萬人