六福（0590）公布截至今年3月底的第四季港澳同店銷售按年跌4%，內地同店銷售按年跌10%，整體同店銷售按年跌5%﹔第四季港澳零售收入按年增10%，內地零售收入按年增7%，整體按年增12%﹔零售值方面，第四季港澳按年增10%，內地按年增9%，整體按年增5%。值及零售收入按年升幅分別為1%及7%。若不計算香港資源集團的零售數字，集團第四季整體零售值及零售收入按年升幅分別為1%及7%。
集團指，在宏觀經濟持續改善下，將有助港澳業務的增長，再者高金價雖然短期會影響銷售，但同時有助改善集團毛利率，而金價正常化後銷售有望進一步恢復，加上受惠於營運槓桿效益及內地市場逐漸復蘇，集團因此對於2024財年業績超越疫 情前表現並對其中、長期業務的增長感審慎樂觀。
此外，整體第四季同店銷售跌5%，但對比2019財年，同店銷售有5%增長，主要依賴黃金產品的銷售，平均金價較2019財年第四季升近六成。
第四季度整體零售值按年上升5%，已超越疫情前2019財年同季水平逾五成﹔至於第四季整體零售收入按年增長 12%，亦比 2019 財年同季增長超過一成。
港澳市場方面，第四季零售收入按年升10%，亦已超越2019財年第四季水平﹔內地第四季零售收入亦按年升7%，較2019財年升逾兩成。
截至今年3月底，集團全球共有3,583間店舖，於第四季淨增設230間店舖，主要由於納入香港資源旗下「金至尊」品牌共218間店舖，若撇除「金至尊」品牌，集團季內淨增設12間店舖。
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