美債息上升，債息倒掛情況、美股個別發展，道指連續第9日陰燭，近3年最長；標指納指連跌5日，標指見近半年最長跌浪，金龍指數向上，見近3周最大升幅。紐約聯儲行長等官員發表偏鷹派講話並對加息持開放態度，交易員進一步下調減息押注。美國失業救濟數據顯示勞動力市場仍具韌性。Vanguard表示，美債市場正接近可能引發大規模拋售的水平，10年期債息有可能重回5%。路透社報道，因受到美國施壓，墨西哥將停止向中國電動車企提供減稅等激勵措施。美國議員敦促五角大樓禁止採用中國技術的互聯網汽車進入美國軍事基地。
道瓊斯工業平均指數收漲22點，升幅0.06%，報37775點。標普500指數收跌11點，跌幅0.23%，報5011點。納斯達克綜合指數收跌81點，或0.53%，報15601點。
聯合健康升2.96%，報493.18美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻93點，而微軟跌1.84%，報404.27元，拖累道指49點。
科技股方面，蘋果收市報167.04元，跌0.57%，谷歌母公司Alphabet收市報156.01元，升0.34%，亞馬遜收市報179.22元，跌1.13%，Facebook收市報501.8元，升1.54%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.24%，報499點。德國DAX指數收漲0.38%，報17837點；法國CAC 40指數漲0.53%，報8023點；英國富時100指數收漲0.38%，報7877點。
納斯達克中國金龍指數收漲0.99%，報5879點。
美國2年期債息曾升最多1.23%，是4月16日後最大升幅，當日升幅為1.74%。高見4.9926厘，是4月17日4.9962厘後最高。收市報4.9861厘，是4月16日後收市新高，當日報4.9871厘。
美國10年期債息曾升最多1.39%，是4月16日後最大升幅，當日升幅為2.02%。高見4.6512厘，是4月17日4.6819厘後最高。收市報4.6326厘，是4月16日後收市新高，當日報4.6674厘。
美2年期10年期債息續倒掛，曾擴大至36.455基點，是4月15日38.126基點後最闊。收市報35.565基點，是4月12日後收市最闊，當日報37.713基點。連續3日擴闊，累計3.445基點，對上一次連續3日是4月8日。
美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至76.404基點，是4月17日72.04基點後最窄。收市報78.107基點，是4月16日後收市最窄，當日報72.181基點。
金龍指數曾升最多1.79%，是4月1日後最大升幅，當日升幅為2.51%。高見5925.97點，是4月15日6030點後最高。收市報5879.14點，是4月15日後收市新高，當日報5913.55點。
道指曾升最多0.88%，是4月15日後最大升幅，當日升幅為1.06%。高見38083.76點，是4月15日38386.81點後最高。收市報37775.38點，是4月16日後收市新高，當日報37798.97點。連續第9日陰燭，對上一次連續第9日陰燭是2021年6月17日。
標指曾跌最多0.4%，是4月17日後最大跌幅，當日跌幅為0.87%。低見5001.89點，是2月21日4946點後最低。收市報5011.12點，是2月21日後收市新低，當日報4981.8點。連跌5日，累計跌187.94點，對上一次連跌5日是2023年10月23日。連續第5日陰燭，對上一次連續第5日陰燭是1月4日。
納指曾跌最多0.61%，是4月17日後最大跌幅，當日跌幅為1.33%。低見15587.5點，是2月21日15451.65點後最低。收市報15601.5點，是2月21日後收市新低，當日報15580.87點。連跌5日，累計跌840.7點，對上一次連跌5日是1月4日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是4月15日。
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