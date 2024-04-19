道瓊斯工業平均指數收漲22點，升幅0.06%，報37775點。標普500指數收跌11點，跌幅0.23%，報5011點。納斯達克綜合指數收跌81點，或0.53%，報15601點。

聯合健康升2.96%，報493.18美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻93點，而微軟跌1.84%，報404.27元，拖累道指49點。

科技股方面，蘋果收市報167.04元，跌0.57%，谷歌母公司Alphabet收市報156.01元，升0.34%，亞馬遜收市報179.22元，跌1.13%，Facebook收市報501.8元，升1.54%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.24%，報499點。德國DAX指數收漲0.38%，報17837點；法國CAC 40指數漲0.53%，報8023點；英國富時100指數收漲0.38%，報7877點。

納斯達克中國金龍指數收漲0.99%，報5879點。

美國2年期債息曾升最多1.23%，是4月16日後最大升幅，當日升幅為1.74%。高見4.9926厘，是4月17日4.9962厘後最高。收市報4.9861厘，是4月16日後收市新高，當日報4.9871厘。

美國10年期債息曾升最多1.39%，是4月16日後最大升幅，當日升幅為2.02%。高見4.6512厘，是4月17日4.6819厘後最高。收市報4.6326厘，是4月16日後收市新高，當日報4.6674厘。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴大至36.455基點，是4月15日38.126基點後最闊。收市報35.565基點，是4月12日後收市最闊，當日報37.713基點。連續3日擴闊，累計3.445基點，對上一次連續3日是4月8日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至76.404基點，是4月17日72.04基點後最窄。收市報78.107基點，是4月16日後收市最窄，當日報72.181基點。

金龍指數曾升最多1.79%，是4月1日後最大升幅，當日升幅為2.51%。高見5925.97點，是4月15日6030點後最高。收市報5879.14點，是4月15日後收市新高，當日報5913.55點。

道指曾升最多0.88%，是4月15日後最大升幅，當日升幅為1.06%。高見38083.76點，是4月15日38386.81點後最高。收市報37775.38點，是4月16日後收市新高，當日報37798.97點。連續第9日陰燭，對上一次連續第9日陰燭是2021年6月17日。

標指曾跌最多0.4%，是4月17日後最大跌幅，當日跌幅為0.87%。低見5001.89點，是2月21日4946點後最低。收市報5011.12點，是2月21日後收市新低，當日報4981.8點。連跌5日，累計跌187.94點，對上一次連跌5日是2023年10月23日。連續第5日陰燭，對上一次連續第5日陰燭是1月4日。

納指曾跌最多0.61%，是4月17日後最大跌幅，當日跌幅為1.33%。低見15587.5點，是2月21日15451.65點後最低。收市報15601.5點，是2月21日後收市新低，當日報15580.87點。連跌5日，累計跌840.7點，對上一次連跌5日是1月4日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是4月15日。

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