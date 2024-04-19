moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港股ADR升2點 夜期低水31點 美期亞股跌 聯通、鐵塔等業績

美股向下，港股ADR升2點或0.01%，報16253點，即月恒指夜期跌18點，報16355點，夜期低水31點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升0.19%，折合報304.97元；阿里巴巴（9988）跌0.69%，折合報67.43元；美團（3690）跌0.01%，折合報97.74元；匯控（0005）升0.98%，折合報63.26元；建行（0939）跌0.41%，折合報4.84元。

道期現跌0.31%；標期現跌0.37%；納期現跌0.56%。日本東證指數現跌0.87%；韓國KOSPI指數現跌1.84%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.96%。

VIX指數隔晚跌1.15%或0.21點，報18點。

紐油現跌0.25%或0.21美元，報82.52美元；布油現跌0.25%或0.21美元，報86.89美元；金價現跌0.14%或3.54美元，報2375.5美元；LME 銅期貨隔晚升1.58%或152美元，報9734.5美元。比特幣現跌0.68%或433.74美元，報63094.77美元；美國10年期債息現跌0.35%或0.0164厘，報4.6162厘。

今日焦點股份可留意：

三公司最快今日公布業績，包括，中國基建投資（0600）、中國鐵塔（0788）及聯通（0762）

理想（2015）發布平價SUV新車L6。

六福（0590）上季港澳同店銷售跌4%，零售收入增一成。

中國旭陽（1907）與通達煤化簽訂3年運營管理服務協議。

京東（9618）上季共斥12億美元回購。

奈雪的茶（2150）首季新增23間直營門店，降單店投資額至58萬人幣。

瑞銀予創科實業（0669）「買入」評級，目標價上調至121元。

太平洋航運（2343）首季小靈便型乾散貨船日均收入跌18%。

阿里減持雲音樂（9899）

「郭老太」再增持新地（0016）

堡獅龍（0592）旗下以單車運動為主的品牌bossini.X與港單車隊簽署3年服裝贊助協議。

小米（1810）雷軍：小米汽車交付中心今年年底將覆蓋40個城市。

 

其他報道

聯儲局官員對加息持開放態度 道指9連陰 升22點 標指納指5連跌

北水增持盈富 減持信義光能