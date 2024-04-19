個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升0.19%，折合報304.97元；阿里巴巴（9988）跌0.69%，折合報67.43元；美團（3690）跌0.01%，折合報97.74元；匯控（0005）升0.98%，折合報63.26元；建行（0939）跌0.41%，折合報4.84元。

道期現跌0.31%；標期現跌0.37%；納期現跌0.56%。日本東證指數現跌0.87%；韓國KOSPI指數現跌1.84%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.96%。

VIX指數隔晚跌1.15%或0.21點，報18點。

紐油現跌0.25%或0.21美元，報82.52美元；布油現跌0.25%或0.21美元，報86.89美元；金價現跌0.14%或3.54美元，報2375.5美元；LME 銅期貨隔晚升1.58%或152美元，報9734.5美元。比特幣現跌0.68%或433.74美元，報63094.77美元；美國10年期債息現跌0.35%或0.0164厘，報4.6162厘。

今日焦點股份可留意：

三公司最快今日公布業績，包括，中國基建投資（0600）、中國鐵塔（0788）及聯通（0762）。

理想（2015）發布平價SUV新車L6。

六福（0590）上季港澳同店銷售跌4%，零售收入增一成。

中國旭陽（1907）與通達煤化簽訂3年運營管理服務協議。

京東（9618）上季共斥12億美元回購。

奈雪的茶（2150）首季新增23間直營門店，降單店投資額至58萬人幣。

瑞銀予創科實業（0669）「買入」評級，目標價上調至121元。

太平洋航運（2343）首季小靈便型乾散貨船日均收入跌18%。

阿里減持雲音樂（9899）。

「郭老太」再增持新地（0016）。

堡獅龍（0592）旗下以單車運動為主的品牌bossini.X與港單車隊簽署3年服裝贊助協議。

小米（1810）雷軍：小米汽車交付中心今年年底將覆蓋40個城市。

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