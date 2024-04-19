這群投資者持有該可轉換債券的49%，已迅速採取行動，在香港針對該公司提出清盤呈請。

希教沒有回覆彭博社查詢。該公司3月28日表示，由於「外部環境、行業政策及本公司當前財務狀況的影響，本公司在贖回相關債券方面面臨困難」。希教在4月14日的公告中表示，持有的現金及現金等價物僅可用於營運該等學校，且已就償付相關債券制定「初步計劃」。

Alternative Investment Management Association亞太區聯席主管Kher Sheng Lee表示，這可能會引發對整個行業信用風險的重新評估。該機構是代表對冲基金和私人信貸基金的全球機構。他表示，該事件表明，公司的流動性和償債能力並不是投資者在評估違約風險時應考慮的唯一因素。Lee表示，同樣重要的是投資者的信心和公司履行財務義務的意願；他未涉及希教一案。

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