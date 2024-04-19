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恒指低開139點 科指跌1.4% 申洲跌3% 小鵬跌4%

恒指今早低開139點或0.86%，報16246點，大市成交金額34億元；國指今早低開58點或1.01%，報5745點。恒生科技指數開市報3308點，跌1.43%。金融、非必需消費品、通訊服務、信息技術股推低大市。上升股份比例為4.94%，下跌為6.91%，無升跌為88.14%。

匯控（0005）、阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）拖累大市。友邦（1299）、中海油（0883）、長和（0001）貢獻恒指較多。

藍籌5隻升，60隻下跌，17隻無升跌。東方海外（0316）升2.04%，報99.8元，是升幅最大的藍籌，申洲國際（2313）跌3.2%，報71元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股3隻升，25隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是微博－ＳＷ（9898）開市報62.6元，升1.79%；跌幅最大的是小鵬（9868）開市報27.85元，跌4.46%。

恒指10天線(16625.03點)跌穿20天線(16628.13點)，指數續低於主要平均線。科指續低於主要平均線。

三公司最快今日公布業績，績前表現如下，中國基建投資（0600）停牌。中國鐵塔（0788）開市報0.89元，無升跌。聯通（0762）開市報5.92元，跌0.5%。

理想（2015）發布平價SUV新車L6。開市報112.2元，跌2.26%。

六福（0590）上季港澳同店銷售跌4%，零售收入增一成。無成交，報18.48元。

中國旭陽（1907）與通達煤化簽訂3年運營管理服務協議。無成交，報3.04元。

京東（9618）上季共斥12億美元回購。開市報97.15元，跌0.92%。

奈雪的茶（2150）首季新增23間直營門店，降單店投資額至58萬人幣。開市報2.39元，升1.27%。

瑞銀予創科實業（0669）「買入」評級，目標價上調至121元。開市報104元，跌0.1%。

太平洋航運（2343）首季小靈便型乾散貨船日均收入跌18%。開市報2.41元，跌0.41%。

阿里減持雲音樂（9899）。無成交，報90.5元。

「郭老太」再增持新地（0016）。開市報70.1元，升0.14%。

堡獅龍（0592）旗下以單車運動為主的品牌bossini.X與港單車隊簽署3年服裝贊助協議。開市報0.12元，升3.45%。

小米（1810）雷軍：小米汽車交付中心今年年底將覆蓋40個城市。開市報16.12元，跌1.59%。

破頂股表現

破頂股包括，海信家電（0921）創上市新高，見30.2元，開市報30.2元，升0.33%；瀾滄古茶（6911）創上市新高，見17元，開市報17元，升8.28%；大陸航空科技控股（0232）創52周高，見0.123元，開市報0.123元，升0.82%；ＴＣＬ電子（1070）創52周高，見5.19元，開市報5.19元，升1.57%。

破底股方面

3隻股份創上市新低，包括碧桂園服務（6098）低見4.28元，開市報4.28元，跌0.47%；神話世界（0582）低見0.032元，開市報0.032元，跌17.95%；微盟集團（2013）低見1.2元，開市報1.2元，跌11.76%。

創52周低，其中包括，金沙中國（1928）低見18.44元，開市報18.44元，跌2.33%；中生製藥（1177）低見2.4元，開市報2.4元，跌1.23%。

異動股

上升異動股，包括，中鋁國際（2068）開市報2.23元，升14.95%；多想雲（6696）開市報0.216元，升14.29%；HYGIEIA GROUP（1650）開市報0.104元，升13.04%；裕承科金（0279）開市報0.035元，升12.9%；艾伯科技（2708）開市報0.053元，升12.77%；銀建國際（0171）開市報0.135元，升12.5%；中國恒天立信國際（0641）開市報0.29元，升9.43%；瀾滄古茶（6911）創上市新高，見17元，開市報17元，升8.28%；錦藝集團控股（0565）開市報0.25元，升6.84%；胡桃資本（0905）開市報0.24元，升5.57%。

下跌異動股，包括，神話世界（0582）創上市新低，見0.032元，開市報0.032元，跌17.95%；微盟集團（2013）創上市新低，見1.2元，開市報1.2元，跌11.76%；PLATT NERA（1949）開市報0.28元，跌6.67%；力天影業（9958）開市報2.3元，跌6.12%；荃信生物－Ｂ（2509）開市報22.1元，跌4.74%；華住集團－Ｓ（1179）開市報28.55元，跌4.52%；小鵬（9868）開市報27.85元，跌4.46%；中達集團控股（0139）開市報0.024元，跌4%。

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