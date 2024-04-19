恒指今早低開139點或0.86%，報16246點，大市成交金額34億元；國指今早低開58點或1.01%，報5745點。恒生科技指數開市報3308點，跌1.43%。金融、非必需消費品、通訊服務、信息技術股推低大市。上升股份比例為4.94%，下跌為6.91%，無升跌為88.14%。