半官方新聞機構Fars引述當地消息來源報道，伊朗中部城市伊斯法罕(Isfahan)周五凌晨傳出爆炸聲。報道稱，爆炸原因尚不清楚。Fars表示，爆炸發生在伊朗空軍基地和伊斯法罕機場附近。

根據伊朗媒體報道，伊朗4月13日襲擊以色列時，Isfahan是發射無人機和飛彈的多個場地之一。德黑蘭過去經常指責以色列對其核設施和軍事設施進行襲擊和破壞活動，其中包括在Isfahan，這是該國一些關鍵核濃縮和飛彈設施的所在地。

據半官方新聞機構Mehr報道，伊朗德黑蘭、伊斯法罕和設拉子等城市以及該國西部邊境機場的航班暫停。

布蘭特期油曾升最多3.31%，是2月8日後最大升幅，當日升幅為3.4%。高見89.99美元，是4月17日90.17美元後最高。現報89.99美元，升3.31%。

紐約期油曾升最多3.88%，是1月12日後最大升幅，當日升幅為4.48%。高見85.94美元，是2024年4月16日86.18美元後最高。現報85.64美元，升3.52%。

金價曾升最多1.63%，是4月15日後最大升幅度，當日升幅度為1.85%。高見2417.89美元，是4月12日2431.52美元後最高。現報2412.46美元，升1.4%。

其他報道

蘋果接政府命令 將WhatsApp和Threads在內地應用商店下架

滬深三大指數向下 人行淨回籠2900億人幣

恒指低開139點 科指跌1.4% 申洲跌3% 小鵬跌4%

對冲基金：希教國際業務健康 但仍選擇不還債

港股ADR升2點 夜期低水31點 美期亞股跌 聯通、鐵塔等業績

聯儲局官員對加息持開放態度 道指9連陰 升22點 標指納指5連跌

北水增持盈富 減持信義光能