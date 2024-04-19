據美國廣播公司（ABC）在博客發帖報道，一位名美國官員稱，以色列飛彈襲擊了一處伊朗目標，無法確認敘利亞和伊拉克地點是否遭到襲擊。Al Mayadeen在X平台發帖稱，據駐巴格達記者消息，伊拉克南部Babil省Imam區傳出爆炸聲，爆炸原因不明。
半官方新聞機構Fars引述當地消息來源報道，伊朗中部城市伊斯法罕(Isfahan)周五凌晨傳出爆炸聲。報道稱，爆炸原因尚不清楚。Fars表示，爆炸發生在伊朗空軍基地和伊斯法罕機場附近。
根據伊朗媒體報道，伊朗4月13日襲擊以色列時，Isfahan是發射無人機和飛彈的多個場地之一。德黑蘭過去經常指責以色列對其核設施和軍事設施進行襲擊和破壞活動，其中包括在Isfahan，這是該國一些關鍵核濃縮和飛彈設施的所在地。
據半官方新聞機構Mehr報道，伊朗德黑蘭、伊斯法罕和設拉子等城市以及該國西部邊境機場的航班暫停。
布蘭特期油曾升最多3.31%，是2月8日後最大升幅，當日升幅為3.4%。高見89.99美元，是4月17日90.17美元後最高。現報89.99美元，升3.31%。
紐約期油曾升最多3.88%，是1月12日後最大升幅，當日升幅為4.48%。高見85.94美元，是2024年4月16日86.18美元後最高。現報85.64美元，升3.52%。
金價曾升最多1.63%，是4月15日後最大升幅度，當日升幅度為1.85%。高見2417.89美元，是4月12日2431.52美元後最高。現報2412.46美元，升1.4%。
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