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港元拆息普遍向下 1個月HIBOR見7個月低

港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌3日，跌8.62點子至4.16702%，是2023年9月6日後最低，當日報4.1656%。對上一次連跌3日是4月02日，當日拆息報4.61214%。

港元現報7.8294元升值21點子，曾貶值最多16點子，報7.8331元，亦曾升值最多32點子，報7.8283元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌37.63點子至2.94119%，是2023年9月7日後最低；1星期HIBOR跌29.5點子至3.57869%，是2023年9月7日後最低；2星期HIBOR跌20.86點子至3.86619%，是2023年9月11日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌2.04點子至4.46845%；6個月期HIBOR跌0.2點子至4.66787%，是2023年5月18日後最低；12個月期HIBOR升0.93點子至4.82845%，是4月3日後最高。

美元指數現報106.269升值0.118點或0.11%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.4333%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.1462%，終止單日收窄，利差是2024年4月12日後最闊，當日差距為-1.1477%。

對上一次終止單日收窄，是2024年4月05日，當日利差報-0.9711%。

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