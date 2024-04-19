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【羅仕揚專欄】王子「放低舊錢投資」，就是家族辦公室？

經濟不景，股市不振，除了執笠關注組日日有人報料外，就連外資大行也開始「頂唔順」，傳出將在本港裁員的消息。日子變得艱難，從來不會是單一因素造成，大環境令外資企業逐步離開，加息令借貸及周轉成本增加，大中華區資產吸引力下降等，都是各自發展卻又環環相扣。不是「賴地硬」或怪力亂神，但除了這些說得出的因素外，總覺得香港今年很運滯，就算想做甚麼，最後總會出現預計不到的情況，好事也變壞事。

年初球王訪港，打著「盛事經濟」的旗號，到訪其他城市，球王都有上陣獻技，偏偏來港卻遭逢不適，就連出動「萬人迷」拆解，也竟然落得被噓下場。teamLab所到之處，幾乎人人讚好，多少港人到東京到新加坡旅遊，teamLab都是打卡熱門之選，偏偏來到本港展出的卻是「光蛋」，崩口人忌崩口碗，豈不應驗本港經濟現況？觀塘的那片LED花海，說穿了只是「照抄」首爾東大門，也是陳年面書打卡常客，但來到本港，卻被嘲為酷似靈堂，哀悼本港的經濟。承辦方或許不禁疑惑，為甚麼「照抄」也會出事？

當然說到引發最多討論的，必然是高調表示要在香港成立家族辦公室，但最後卻臨陣「縮沙」的迪拜王子，其後更被揭發原來是「中東好聲音」，花生價格隨即急升。誠然，王子雖然獲得港府官員高規格接見，亦獲邀出席論壇，更被大學頒授榮譽教授頭銜，不過表面上，王子似乎未見從中獲得甚麼金錢上的實質好處，而且未到5月，說不定到時王子真的守諾來港開業呢？然而引資未知成不成，但淪為笑柄卻是肯定的，對於銳意要促進家族辦公室發展的港府來說，可說是碰得一鼻子灰。

家族辦公室是甚麼？這是王子風波後最多人提出的疑問，但在金融界從來不是新事物，簡單來說，就是傳統的私人銀行及財富管理，再加上「有求必應」，滿足成員的各類要求。事實上，包括本港在內的亞洲區「疊水」家族，不是各投行私人銀行客戶的，相信絕無僅有。平時如果這些家族要投資甚麼，不同Asset Class的由財富管理部門出馬，項目投資的則有企業金融部門提供服務，其他諸如買保險、立遺囑、如何分身家、成員支取生活費等，也自有律師及銀行家出馬。生活享受諸如買車買遊艇，甚至撲BlackPink飛、Taylor Swift飛及歐聯決賽飛，又或替家族後代報名校、安排歎世界旅遊等，只要客戶Class較高，何愁沒有PB RM為你效勞？概括點說，縱使未見吹奏，香港一直提供各大家族辦公室所需的服務，而且經驗豐富，發展早已成熟得很。

大家看得到重點是甚麼？重點是，家族辦公室創立的終極目的，是傳承財富，所擁有的資產能夠再增值，當然最好，但最基本也要保住財富，而財富所產生的財富能支付運作成本，令家族世世代代衣食無憂。因此在管理上，專業的理財策劃及私人銀行家，必定會將家族資產劃出部分，甚至是一大部分作保本或穩定回報的投資，至於作高風險投資的，理應只是小部分。保險、債券、高息股、物業，是家族辦公室較具興趣的投資。如何利用本港的低稅率，以減低財富傳承所產生的開支，是本港發展此產業的最大優勢。

然而看看王子尚待成立的家族辦公室，根據最初的宣傳，王子計劃出資5億美元，在亞洲尋找人工智能、建築、電動汽車、旅遊及金融科技等領域的機會，以性質來說，這幾乎沒有任何財富傳承的味道。就當王子是真的，5億美元最後真的拿了出來，但模式更似是「有舊錢唔知點使，不如買啲嘢玩吓」的感覺，這真的是港府很想吸引的家族辦公室？這是否更似那些年十分盛行的創投基金、天使基金？

對於王子家辦煞停，李特在事件發酵期間的唯一回應，是說不論平民百姓抑或富裕家族，只要資金合法，均歡迎來港落戶。這當然不會是虛言，畢竟只要有新資金肯流入，不論金額大小，也肯定是好事，正如這幾年外資溜走，港府不也用盡方法開拓資金流入新源頭？當中最大目標就是放眼中東。不過在引資之前，卻需要想清楚引資的目的，究竟是想引資投放在本港的資產，抑或是引資來到本港這平台，再流向其他地區的潛在目標？

這兩者有甚麼不同？不同的地方可大得很，如果是前者，就需要考慮香港其實有沒有值得投資的Asset Class，股票、債券、保險、物業？基於本港資產吸引力每況愈下，這逐步趨向不可能的任務，這或許也是港府重推投資移民，即新資本投資者入境計劃的原因吧，規定這些新資金要買3,000萬元的股票或債券，直接注資到本港金融體系。發展家辦顯然不能達到這個效果，即使要分散投資，願意投資本港資產的家辦資金又有幾多？講到尾也是食老本，通過本港的金融服務，投資在不同地區的資產，然後Charge Service Fee。

後者呢？這正正是王子家辦的潛在模式，將金額先存放在本港，等待區內有甚麼投資機會再出手。如果是這個模式，技術上香港是受惠不到資金帶來的財富效應，受惠的是本港的各類專業人士：銀行家、律師、會計師等，當然這也不是壞事，畢竟香港也是靠做中間人起家，販賣專業服務正正是中環人的專業。然而這門生意也越來越難做，畢竟香港的創投機會接近零，相對最大競爭對手新加坡，金融基建不會比香港差，科技或其他創投機會比香港多。若果想投資東南亞項目，你說資金會選擇放在哪裡？

或許有人會說，小孩子才作選擇，香港為何不可”Why Not Both?”，即既引資投資香港，也引資放在香港去投資。對，這兩者並無衝突，也可以同時並行，不過回歸當局發展家族辦公室的初心，究竟是真的有目標有KPI去追趕；抑或是「求其」漁翁撒網甚麼也試試，看看哪個範疇「有數返」；甚至是提倡的其實也不知道家辦是甚麼，只是口號式看見別人做自己也爭著做，然後聽到別人說會拿錢投資，就以為是家辦充數？

話說回來，王子打算「放舊錢去投資」，表面沒有財富傳承的成份，真的算是家族辦公室？

羅仕揚