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恐慌較周二低 恒指收市跌161點 成交重上千億 科指全周跌5.6%3個月最大

聯儲局官員稱對加息持開放態度，加上早段傳以色列空襲伊朗，美期亞股下跌，不過，伊朗半官媒否認外國襲擊，更有報道稱無受到任何外部攻擊，油、金價升幅收窄、比特幣轉升，環球股市跌幅收窄，市場對息口走勢關注比重上升，美債息降幅收窄。空襲及息口影響下，大市比起同樣受伊朗空襲以色列，及息口傳聞影響的周二還平靜，當日波幅240點，今日只有210點，而今日恒指、國指最大跌幅亦較當日低；全日成交1061億，亦低於當日的1145億元。南北水延續近日走勢，北水第15日流入，增11%，南水則第4日流走。全周計，三大指數均下跌。金股、油股、比特幣向上。

恒指今早低開139點，高位跌130點，低位跌341點，高低波幅210點。金融、非必需消費品、通訊服務、信息技術股推低大市。上升股份比例為20.06%，下跌為40.36%，無升跌為39.57%。

恒指收市跌161點或0.99%，報16224點，大市成交金額1061億元，較上日增加11.41%，是4月16日1145.8億元成交後最多。；國指跌57點或0.99%，報5746點。恒生科技指數收報3278點，跌2.35%。

藍籌股成交金額554.89億元，佔大市成交52.29%；科指成份股成交金額261.58億元，佔大市成交24.65%；國指成份股成交金額446.17億元，佔大市成交42.05%。

24隻雙櫃台股，總成交0.46億元人民幣，相當於約0.49億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額減少2.72%，至75.4億元，佔大市成交7.1%。牛熊證成交金額31.27億元，減少11.64%；窩輪成交金額44.13億元，增加4.76%。

匯控（0005）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）拖累大市。建行（0939）、中海油（0883）、中移動（0941）貢獻恒指較多。

藍籌21隻升，58隻下跌，3隻無升跌。東方海外（0316）升4.4%，收報102.1元，是升幅最大的藍籌，舜宇（2382）跌4.93%，收報35.65元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股1隻升，28隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是東方甄選（1797）收報16.38元，升0.24%；跌幅最大的是眾安在綫（6060）創上市新低，見11.08元，收報11.16元，跌9.42%。

恒指10天線(16622.81點)跌穿20天線(16627.02點)，指數低於主要平均線。科指續低於主要平均線。

北水南下合計淨流入74.32億元，較上日增加11.96%，淨流入金額是4月16日98.77億元後最多。連續第15日流入，累計流入789.61億元，對上一次連續15日淨流入是2024年3月6日。南水北上合計淨流出64.9億元人民幣，較上日增加22.8%，連續第4日流出，累計流出147.99億元。

三大指數即日表現

恒指曾跌最多2.08%，是4月16日後最大跌幅，當日跌幅為2.36%。低見16044.45點，是2月16日15937.28點後最低。收市報16224.14點，是3月5日後收市新低，當日報16162.64點。

科指曾跌最多3.67%，是3月22日後最大跌幅，當日跌幅為4.43%。低見3233.76點，是2月21日3221.56點後最低。收市報3278.06點，是2月20日後收市新低，當日報3264.4點。

國指曾跌最多2.17%，是4月16日後最大跌幅，當日跌幅為2.21%。低見5678.09點，是3月8日5624.84點後最低。收市報5746.61點，是4月16日後收市新低，當日報5743.78點。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是3月12日。

一周表現

恒指本周累跌2.98%或497點，跌幅是1月19日後最大，當時收市跌幅為5.76%；恒指連跌2周，對上一次連跌2周，是3月8日；本周表現最佳的是海爾智家（6690），累升3.17%，其次為聯通（0762）及工行（1398），分別升3.09%及3.01%。而表現最差的是金沙中國（1928），累跌18%，其次為銀娛（0027）及中生製藥（1177），分別跌15.45%及14.29%。

國指本周累跌2.26%或132點，跌幅是2月02日後最大，當時收市跌幅為2.64%；本周表現最佳的是郵儲銀行（1658），累升6.02%，其次為農業銀行（1288）及海爾智家（6690），分別升4.5%及3.17%。而表現最差的是中生製藥（1177），累跌14.29%，其次為舜宇（2382）及信義光能（0968），分別跌13.26%及13.01%。

科指本周累跌5.65%或196點，跌幅是1月19日後最大，當時收市跌幅為9.82%；本周僅三隻成份股上升，表現最佳的是海爾智家（6690），累升3.17%，其次為東方甄選（1797）及中芯國際（0981），分別升2.38%及0.99%。而表現最差的是舜宇（2382），累跌13.26%，其次為小鵬（9868）及商湯（0020），分別跌12.2%及12.12%。

午後消息股表現

新創建（0659）調整未行使購股權的行使價及數目。收報6.32元，跌0.94%。

今早及隔晚消息股表現

三公司最快今日公布業績，績前表現如下，中國基建投資（0600）停牌。中國鐵塔（0788）收報0.88元，跌1.12%。聯通（0762）收報6元，升0.84%。

理想（2015）發布平價SUV新車L6。收報106.3元，跌7.4%。

六福（0590）上季港澳同店銷售跌4%，零售收入增一成。見52周低17.56元，收報17.92元，跌3.03%。

中國旭陽（1907）與通達煤化簽訂3年運營管理服務協議。收報3.08元，升1.32%。

京東（9618）上季共斥12億美元回購。收報97.3元，跌0.76%。

奈雪的茶（2150）首季新增23間直營門店，降單店投資額至58萬人幣。創上市新低，見2.24元，收報2.26元，跌4.24%。

瑞銀予創科實業（0669）「買入」評級，目標價上調至121元。收報101.5元，跌2.5%。

太平洋航運（2343）首季小靈便型乾散貨船日均收入跌18%。收報2.61元，升7.85%。

阿里減持雲音樂（9899）。收報89.3元，跌1.33%。

「郭老太」再增持新地（0016）。見52周低68.6元，收報70元，無升跌。

堡獅龍（0592）旗下以單車運動為主的品牌bossini.X與港單車隊簽署3年服裝贊助協議。收報0.12元，升3.45%。

小米（1810）雷軍：小米汽車交付中心今年年底將覆蓋40個城市。收報15.8元，跌3.54%。

破頂股表現

破頂股包括，價值黃金（3081）創上市新高，見57.48元，收報56.76元，升0.46%；SPDR金ETF（2840）創上市新高，見1752元，收報1730元，升0.41%；海信家電（0921）創上市新高，見30.4元，收報30.2元，升0.33%；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（2840）創上市新高，見1752元，收報1730元，升0.41%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8797.45元，收報8797.45元，升0.03%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1050.95元，收報1050.95元，升0.02%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1123.5元，收報1123.5元，升0%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見551.95元，收報551.95元，升0.04%；ＰＰ國債對沖－Ｕ（9177）創上市新高，見17.15元，收報17.15元，升0.29%；ＰＰ國債－Ｒ（83005）創上市新高，見120.55元，收報120.55元，升0.08%；價值黃金－Ｒ（83147）創上市新高，見53元，收報52.56元，升0.34%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84406）創上市新高，見1034.9元，收報1034.9元，升0.03%；知行汽車（1274）創上市新高，見99.55元，收報97.95元，跌0.56%；瀾滄古茶（6911）創上市新高，見17元，收報14.16元，跌9.81%；米高集團（9879）創上市新高，見5.95元，收報5.15元，跌3.56%；弘海高新資源（0065）創52周高，見0.59元，收報0.58元，升24.73%；TAI PING CARPET（0146）創52周高，見1.16元，收報1.16元，升6.42%；中國寶力科技（0164）創52周高，見1.11元，收報1.1元，升46.67%；大陸航空科技控股（0232）創52周高，見0.139元，收報0.139元，升13.93%；中薇金融（0245）創52周高，見0.079元，收報0.072元，跌5.26%；ALCO HOLDINGS（0328）創52周高，見9.88元，收報9.67元，升1.79%；江西銅業股份（0358）創52周高，見16.64元，收報16.14元，跌0.98%；鄭煤機（0564）創52周高，見12.58元，收報12.58元，升3.28%；FUTURE BRIGHT（0703）創52周高，見0.275元，收報0.255元，升2%。

破頂指數成份股包括，紫金礦業（2899）創上市新高，見18.34元，收報17.74元，升0.23%；農業銀行（1288）創52周高，見3.49元，收報3.48元，升1.46%。

破底股方面

67隻股份創上市新低，其中十隻包括，雅生活服務（3319）低見2.46元，收報2.49元，跌1.19%；碧桂園服務（6098）低見4.25元，收報4.44元，升3.26%；世茂服務（0873）低見0.67元，收報0.7元，跌1.41%；中駿商管（0606）低見0.305元，收報0.32元，跌5.88%；合景悠活（3913）低見0.265元，收報0.28元，跌3.45%；萬科（2202）低見3.63元，收報3.69元，跌1.86%；佳兆業（1638）低見0.076元，收報0.078元，跌3.7%；雅居樂（3383）低見0.375元，收報0.38元，跌5%；富力（2777）低見0.76元，收報0.76元，跌2.56%；首創鉅大（1329）低見0.218元，收報0.22元，跌11.29%。

126隻股份創52周低，其中十隻包括，綠城中國（3900）低見5元，收報5.03元，跌2.71%；龍光地產（3380）低見0.49元，收報0.5元，跌3.85%；保利置業（0119）低見1.23元，收報1.24元，跌1.59%；粤海置地（0124）低見0.275元，收報0.28元，跌15.15%；舜宇（2382）低見35.15元，收報35.65元，跌4.93%；銀杏教育（1851）低見0.75元，收報0.75元，跌10.71%；銀河娛樂（0027）低見33.35元，收報33.65元，跌1.17%；金沙中國（1928）低見17.82元，收報18元，跌4.66%；六福集團（0590）低見17.56元，收報17.92元，跌3.03%；周生生（0116）低見8.03元，收報8.18元，跌0.24%。

異動股

上升異動股，包括，渝太地產（0075）見52周低0.265元，收報0.435元，升61.11%；中國寶力科技（0164）創52周高，見1.11元，收報1.1元，升46.67%；HYGIEIA GROUP（1650）創52周高，見0.164元，收報0.128元，升39.13%；萬城控股（2892）創52周高，見0.66元，收報0.66元，升32%；腦洞科技（2203）收報0.05元，升25%；弘海高新資源（0065）創52周高，見0.59元，收報0.58元，升24.73%；百德國際（2668）創52周高，見0.54元，收報0.5元，升23.46%；開達集團（0180）收報0.405元，升22.73%；中國生命集團（8296）收報0.056元，升21.74%；精技集團（3302）收報0.475元，升20.25%；中國智能健康（0348）收報0.052元，升18.18%。

下跌異動股，包括，北京體育文化（1803）見52周低0.065元，收報0.068元，跌29.9%；協同通信（1613）收報0.435元，跌25%；中國順客隆（0974）收報1元，跌24.81%；客思控股（8173）見52周低0.35元，收報0.35元，跌23.08%；駿東控股（8277）收報0.31元，跌22.5%；中國油氣控股（0702）見52周低0.05元，收報0.05元，跌20.63%；RAFFLESINTERIOR（1376）收報0.249元，跌18.36%；照現生態國際控股（8245）平上市低位0.038元，收報0.041元，跌18%；微盟集團（2013）創上市新低，見1.1元，收報1.12元，跌17.65%；力天影業（9958）收報2.03元，跌17.14%；艾伯科技（2708）創上市新低，見0.038元，收報0.039元，跌17.02%。

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