文章日期：2024年4月19日 18:00
戲院業再次傳出結業消息。橙天嘉禾（1132）旗下嘉禾院線於facebook專頁表示，嘉禾啟德因租約期滿，將於4月22日起結束營業。
去年10月底，嘉禾粉嶺亦因租約期滿結業，意味約半年已有兩間戲院結業。根據嘉禾官網，撇除嘉禾啟德，嘉禾院線於香港尚有8間戲院。
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