周五晚會財局公布會就舉報對羅兵咸永道會計師事務所的指控及內房中國恒大集團（3333）事件採取行動後，羅兵咸永道知悉香港會計及財務匯報局(會財局/AFRC）的聲明，並將繼續就此事與監管機構合作。
按會財局昨日發出新聞稿指，注意到一份舉報信流傳並獲傳媒廣泛報導。該舉報信就羅兵咸永道會計師事務所的質量管理系統，以及對中國恒大集團進行的審計質素的潛在缺失表達嚴重擔憂。
舉報信主要指控包括，羅兵咸永道未能建立及維持有效的質量監控制度，以確保審計質素以及遵守專業準則和適 用的法律及法規要求。
羅兵咸永道向中國恒大集團提供審計及其他專業服務時，未能遵守有關客戶承接及維持客 戶關係的專業準則；未能分配適當人員負責會計師事務所質量監控制度的關鍵職位，有可能損害事 務所的監控職能；以及未能對中國恒大集團的審計執行適當的審計程序。
會財局指，鑑於上述指控的嚴重性，為了保障投資大眾及對上市實體進行審計所涉及的更廣泛的 公眾利益，及維護公眾對會計專業誠信的信心，會財局有責任展開調查。當發現有任何失當行為或違反《會計及財務匯報局條例》的情況，會財局將毫不猶豫對涉事的事 務所及個人採取嚴厲的執法行動。
本周二羅兵咸永道發出嚴正聲明指出，對市場上流傳的舉報信事件高度重視，已經採取應對措施，並將對此事進行深入調查，並已就該信的發布和傳播向相關執法部門報案，將保留追究捏造、散佈和傳播不實信息的法律責任的權利。