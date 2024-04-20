按會財局昨日發出新聞稿指，注意到一份舉報信流傳並獲傳媒廣泛報導。該舉報信就羅兵咸永道會計師事務所的質量管理系統，以及對中國恒大集團進行的審計質素的潛在缺失表達嚴重擔憂。

舉報信主要指控包括，羅兵咸永道未能建立及維持有效的質量監控制度，以確保審計質素以及遵守專業準則和適 用的法律及法規要求。

羅兵咸永道向中國恒大集團提供審計及其他專業服務時，未能遵守有關客戶承接及維持客 戶關係的專業準則；未能分配適當人員負責會計師事務所質量監控制度的關鍵職位，有可能損害事 務所的監控職能；以及未能對中國恒大集團的審計執行適當的審計程序。

會財局指，鑑於上述指控的嚴重性，為了保障投資大眾及對上市實體進行審計所涉及的更廣泛的 公眾利益，及維護公眾對會計專業誠信的信心，會財局有責任展開調查。當發現有任何失當行為或違反《會計及財務匯報局條例》的情況，會財局將毫不猶豫對涉事的事 務所及個人採取嚴厲的執法行動。

本周二羅兵咸永道發出嚴正聲明指出，對市場上流傳的舉報信事件高度重視，已經採取應對措施，並將對此事進行深入調查，並已就該信的發布和傳播向相關執法部門報案，將保留追究捏造、散佈和傳播不實信息的法律責任的權利。