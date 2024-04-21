據介紹，園區可持續發展設計特點包括，綠化率超過30%；綠化天台及垂直綠化；所有私家車泊位均設有電動車充電設施等。另外，園內的建築物超過10％的屋頂區域覆蓋太陽能板，用作提供熱水和電力，預期每年可減低最少1%的建築物能源使用量 ，能有效減少每年約1000公噸碳排放量。

至於廢物回收及管理措施，體育園將實施全面的廢物回收及管理措施，以達致有效回收及減少製造一次性使用物品，例如設置庭院廢物堆肥系統；所有場館設有雨水收集系統，回收的雨水經處理後能滿足各場館約25％的灌溉需求；以及提供垃圾分類和回收箱。

啟德體育園亦會引入智慧城市概念措施，包括Wi-Fi熱點、室內定位系統、智能停車場管理系統和流動應用程式，提供資訊、預約設施、引路等服務。

啟德體育園發言人表示，作為香港最重要的體育運動場地設施提供者之一，啟德體育園深信綠色體育對社會可持續發展的重要性。體育園於項目設計和建造階段，已注入多項可持續發展元素，落實措施減低園區的碳排放量，致力協助香港在2035年前實現碳排放量減半的能源與氣候政策目標，推動體育園成為具有低碳環保概念的場館，並鼓勵和影響更多體育場館和組織邁向可持續發展之路。