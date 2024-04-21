外灘壹號院二期均總價為5000萬元，取得超過170%認籌率，開盤屬「日光」。據指，不少老業主在親身體驗外灘壹號院一期、濱江壹號院等項目的產品功能和高品質服務後，再度選擇外灘壹號院二期產品的認購。

外灘壹號院二期此次推出產品以建築面積約255至380平方米的大平層為主，並通過對核心筒結構更合理的設計，實現超80%的得房率。

同時，二期產品立面全部採用玻璃幕牆，加之270°奢闊轉角的空間視野，讓整體觀感更加現代和大氣，更好的滿足觀景的視覺通透性，功能上也更加註重居住的隔聲、保溫等需求。在綠色低碳維度，二期產品大量應用創新技術，也讓其成為上海少有的高層超低能耗項目。

據融創年報顯示，公司截至2023年底未售土儲貨值約1.23萬億元。2024年融創新增供貨近千億元，超85%分布在一二線核心城市。

據知情人士指，繼北京融創壹號院、外灘壹號院二期後，上海黃浦亞龍項目也將於年內入市。融創在核心城市充足、優質的項目，構成了其扎實的資產基本盤，也為其經營恢復奠定良好的基礎。