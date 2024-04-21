moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

融創中國上海豪宅外灘壹號院二期 據報首日沽貨近百億

繼國企中海地產上月一豪宅項目開出200億元紅盤，據融創中國（1918）公佈，在4月21日，上海的融創外灘壹號院二期開盤首日亦創下單日99.97億元人民幣（下同）的銷售額、100%去化率，成為今年內上海單盤銷售額第二位的項目。

外灘壹號院二期均總價為5000萬元，取得超過170%認籌率，開盤屬「日光」。據指，不少老業主在親身體驗外灘壹號院一期、濱江壹號院等項目的產品功能和高品質服務後，再度選擇外灘壹號院二期產品的認購。

 

外灘壹號院二期此次推出產品以建築面積約255至380平方米的大平層為主，並通過對核心筒結構更合理的設計，實現超80%的得房率。

 

同時，二期產品立面全部採用玻璃幕牆，加之270°奢闊轉角的空間視野，讓整體觀感更加現代和大氣，更好的滿足觀景的視覺通透性，功能上也更加註重居住的隔聲、保溫等需求。在綠色低碳維度，二期產品大量應用創新技術，也讓其成為上海少有的高層超低能耗項目。

 

據融創年報顯示，公司截至2023年底未售土儲貨值約1.23萬億元。2024年融創新增供貨近千億元，超85%分布在一二線核心城市。

 

據知情人士指，繼北京融創壹號院、外灘壹號院二期後，上海黃浦亞龍項目也將於年內入市。融創在核心城市充足、優質的項目，構成了其扎實的資產基本盤，也為其經營恢復奠定良好的基礎。