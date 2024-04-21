公司指，經證監會批准後，於上周五（19日）委任了凱晉企業顧問公司為獨立管理人，以採取保護集團資產的步驟，並立即向證監會報告任何不尋常情况。委任將直至完成調查及內部監控審核，以及採取合適步驟以保障公司管理層的誠信為止。

該步驟有6項，包括加入獨立管理人的一名代表，作為集團所有銀行戶口的聯名授權簽署人，以批准超過 50萬元（人民幣，下同）之付款（或其他貨幣的相等數額）；在沒有獨立管理人的事先書面批准前，集團不可作出任何付款，惟每天 50萬元（或其他貨幣的相等數額）的支付總額上限，則不需要取得獨立管理人的事先書面批准；集團的所有銀行交易及結餘，將須由獨立管理人每周參考相關銀行結單、記錄及其他支持文件進行核實、審核及分析；集團處置任何賬面值超過超過 50萬元的資產（或其他貨幣的相等數額），將須取得獨立管理人的事先書面批准；通知集團的所有現有債務人，任何貿易結餘必須直接支付至獨立管理人指定的，集團的銀行戶口；以及貿易應收賬結餘必須由獨立管理人每月參考相關支持文件進行核實、審核及分析。

天韵國際表示，承諾委聘證監會同意的，信譽良好的獨立顧問，進行該調查，並就調查發現刊發公告，及（如適用）經重列的財務信息，以反映集團的真實財務狀況；免去所有須就該等事宜負責的人士的董事 / 高級管理層職務，及委聘勝任及獨立的，並擁有合適資格及經驗管理公司的董事。於新的董事會成立後， 該全體董事會的委任將須由公司獨立於涉及該等事宜的董事及高級管理層的股東的多數票批准；以及委聘證監會同意的，信譽良好的獨立顧問，就集團的內部監控進行審核，聚焦於財務匯報程序、支付程序及集團賬目及記錄的管控及記錄，並刊發公告，披露審核發現及推薦建議，公司的回應及就該等推薦建議的執行情况。

該公司繼續暫停買賣，直至另行通知。