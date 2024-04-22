公司稱，於香港地面免費頻道的廣告收入於本季度內持續呈現正向勢頭。本季度來自廣告客戶的整體收入相比去年同期實現了雙位數的百分比增長，因翡翠台黃金時段電視廣告的高單價水平，並迎回更多已經一段時間並未在頻道上投放廣告的藍籌企業廣告客戶。預計這一持續趨勢，再加上潛在客戶對於投放廣告到落地廣東省的翡翠台和明珠台初步表示出濃厚興趣，將有助於今年來自廣告客戶的收入實現較2023年更進一步的增長。

首季來自myTV Super平台數碼廣告的收入，按年增長超過30%。預計數碼廣告收入於2024年全年將實現更強勁的增長。

內地相關業務方面，今年餘下時間，計劃開始拍攝另外十部劇集，並在2025年交付合作夥伴優酷及騰訊視頻，將使合拍劇收入能在未來兩年按軌道實現進一步增長。

多渠道網絡(MCN)業務方面，本季繼續通過增加舉辦的場次來拓展電商直播活動（包括與淘寶的合作以及抖音直播店），儘管與截至2023年12月底止三個月期間相比，本季度的觀眾覆蓋率因季節性原因有所下降。

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