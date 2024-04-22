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港股ADR升174點 夜期高水107點 陸控、萬洲、紫金等業績

美股個別發展，港股ADR升174點或1.06%，報16425點，即月恒指夜期升83點，報16331點，夜期高水107點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.5%，折合報305.33元；阿里巴巴（9988）升1.39%，折合報67.63元；美團（3690）升1.01%，折合報96.27元；匯控（0005）升2.63%，折合報63.48元；建行（0939）升0.12%，折合報4.88元。

道期現升0.366%；標期現升0.38%；納期現升0.49%。日本東證指數現升1.52%；韓國KOSPI指數現升0.74%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升1.34%。

VIX指數隔晚升3.94%或0.71點，報18.71點。

紐油現跌0.14%或0.12美元，報83.02美元；布油現跌0.58%或0.51美元，報86.78美元；金價現跌0.33%或7.99美元，報2383.94美元；LME 銅期貨隔晚升1.45%或141.5美元，報9876美元。比特幣現升0.44%或285.76美元，報64942.77美元；美國10年期債息現升0.49%或0.0227厘，報4.6434厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，中海宏洋（0081）、中油燃氣（0603）、陸控（6623）、萬洲（0288）、紫金礦業（2899）等。

電視廣播（0511）：首季加速扭虧趨勢 料下半年轉賺。

天韵國際（6836）：委任獨立管理人及承諾採取補救措施。

花樣年（1777）：境外債務重組延長至本月24日。

融創中國（1918）上海豪宅外灘壹號院二期，據報首日沽貨近百億。

領展（0823）歡迎房地產投資信託基金納入滬深港通。

周大福珠寶（1929）贊助中法羽毛球慈善活動，拍賣金羽毛球擺件。

佐丹奴（0709）上季同店銷售微升0.7%，大中華市場收入跌13%。

東風汽車（0489）母企今斥1632萬增持585萬股H股。

墨西哥被指遭美施壓，停止向比亞迪（1211）等中國電動車商提供優惠。

特步（1368）：北京男子半馬4外籍運動員為配速員，對事件引發爭議表示誠摯歉意。

大摩預計京東（9618）股價未來30日向下。

亞洲水泥（0743）料今年首季轉蝕1.3億人幣。

中國聯通（0762）首年純利逾56億人幣，按年升9%。

中國鐵塔（0788）首季收入增長3%，純利升逾一成。

中國電信（0728）3月移動客淨增191萬戶，按年少増108萬戶。

國泰（0293）上月載客量升逾四成至188萬人次，五一往來內地航班增至每周200班。

被指模仿馬斯克、喬布斯，小米（1810）董事長雷軍：挺鬱悶的，就是撞衫了。

 

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