恒指今早高開186點或1.16%，報16410點，大市成交金額21億元；國指今早高開58點或1.02%，報5805點。恒生科技指數開市報3318點，升1.22%。金融、通訊服務、非必需消費品股推動大市。上升股份比例為10.47%，下跌為2.47%，無升跌為87.04%。