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恒指今早高開186點 科指升1% 10天線跌穿50天線 京東健康、平醫升3%

恒指今早高開186點或1.16%，報16410點，大市成交金額21億元；國指今早高開58點或1.02%，報5805點。恒生科技指數開市報3318點，升1.22%。金融、通訊服務、非必需消費品股推動大市。上升股份比例為10.47%，下跌為2.47%，無升跌為87.04%。

匯控（0005）、騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。理想汽車（2015）、中移動（0941）、比亞迪（1211）拖累大市。

藍籌67隻升，9隻下跌，6隻無升跌。京東健康（6618）升3.06%，報23.55元，是升幅最大的藍籌，潤啤（0291）跌0.93%，報32元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股24隻升，3隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是平安好醫生（1833）開市報10.08元，升3.07%；跌幅最大的是理想（2015）開市報100.1元，跌5.83%。

恒指上試100天線(16426.36點)。科指10天線(3411.67點)跌穿50天線(3416.32點)。

百樂皇宮（2536）：超額配股權獲部分行使。開市報4.97元，升0.4%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中海宏洋（0081）開市報1.57元，升0.64%。中油燃氣（0603）停牌。陸控（6623）無成交，報16.7元。萬洲（0288）開市報5.48元，升1.67%。紫金礦業（2899）開市報17.8元，升0.34%。

電視廣播（0511）：首季加速扭虧趨勢 料下半年轉賺。開市報3.1元，升5.08%。

天韵國際（6836）：委任獨立管理人及承諾採取補救措施。停牌。

花樣年（1777）：境外債務重組延長至本月24日。無成交，報0.03元。

融創中國（1918）上海豪宅外灘壹號院二期，據報首日沽貨近百億。開市報1.03元，升9.57%。

領展（0823）歡迎房地產投資信託基金納入滬深港通。開市報31.55元，升2.27%。

周大福珠寶（1929）贊助中法羽毛球慈善活動，拍賣金羽毛球擺件。開市報10.62元，升2.12%。

佐丹奴（0709）上季同店銷售微升0.7%，大中華市場收入跌13%。開市報1.81元，無升跌。

東風汽車（0489）母企今斥1632萬增持585萬股H股。開市報2.82元，無升跌。

墨西哥被指遭美施壓，停止向比亞迪（1211）等中國電動車商提供優惠。開市報200.6元，跌0.3%。

特步（1368）：北京男子半馬4外籍運動員為配速員，對事件引發爭議表示誠摯歉意。開市報4.6元，升1.1%。

大摩預計京東（9618）股價未來30日向下。開市報99.85元，升2.62%。

亞洲水泥（0743）料今年首季轉蝕1.3億人幣。無成交，報1.84元。

中國聯通（0762）首年純利逾56億人幣，按年升9%。開市報5.99元，跌0.17%。

中國鐵塔（0788）首季收入增長3%，純利升逾一成。開市報0.88元，無升跌。

中國電信（0728）3月移動客淨增191萬戶，按年少増108萬戶。開市報4.44元，無升跌。

國泰（0293）上月載客量升逾四成至188萬人次，五一往來內地航班增至每周200班。開市報8.09元，升0.37%。

被指模仿馬斯克、喬布斯，小米（1810）董事長雷軍：挺鬱悶的，就是撞衫了。開市報15.8元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，大陸航空科技控股（0232）創52周高，見0.139元，開市報0.139元，無升跌；超盈國際控股（2111）創52周高，見1.88元，開市報1.88元，升1.62%；中石化煉化工程（2386）創52周高，見5元，開市報5元，升0.2%；ALCO HOLD RTS（2925）無成交，報25.85元。

破頂指數成份股包括，農業銀行（1288）創52周高，見3.49元，開市報3.49元，升0.29%。

破底股方面

創52周低，包括，鼎益豐（0612）低見0.44元，開市報0.44元，跌1.12%。

異動股

上升異動股，包括，開拓藥業－Ｂ（9939）開市報1元，升14.94%；RAFFLESINTERIOR（1376）開市報0.285元，升14.46%；腦洞科技（2203）開市報0.057元，升14%；裕承科金（0279）開市報0.033元，升13.79%；中國恒天立信國際（0641）開市報0.3元，升13.21%；駿東控股（8277）開市報0.35元，升12.9%；融創（1918）開市報1.03元，升9.57%；TL NATURAL GAS（8536）開市報0.47元，升9.3%；科濟藥業－Ｂ（2171）開市報4.81元，升6.89%；新興印刷（1975）開市報0.32元，升6.67%。

下跌異動股，包括，理想汽車（2015）開市報100.1元，跌5.83%；上美股份（2145）開市報45.3元，跌3.62%；AV CONCEPT HOLD（0595）開市報0.43元，跌3.37%；激成投資（0184）開市報2.32元，跌2.93%；權威金融（0397）開市報0.135元，跌2.88%；英馬斯集團（8136）開市報0.039元，跌2.5%；中國財險（2328）開市報9.91元，跌2.27%。

 

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