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iPhone 16傳採用「藥丸」形狀垂直鏡頭 提供七種顏色

蘋果(美：AAPL)將於今年9月將推出iPhone 16系列。科技網站《MacRumors》最新爆料指，iPhone 16、iPhone 16 Plus機型將採用「藥丸」形狀的垂直鏡頭排列設計，而靜音按鍵將被取消，改為操作按鈕，音量按鈕則位於操作按鈕下方。

除了垂直鏡頭排列、拍攝按鈕外，iPhone 16整體設計包括機身形狀、尺寸等與iPhone 15分別不大，而iPhone 16 Pro機型外部相機設計亦與先前沒有太大分別。

顏色方面，iPhone 16、iPhone 16 Plus型號預計將提供7種顏色，包括藍色、粉紅色、黃色、綠色、黑色、白色、紫色。iPhone 16亦將延續使用USB-C技術。

至於尺寸方面，綜合多方消息，iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max預計升級更大屏幕，其中iPhone 16 Pro將配備6.27英吋顯示屏，而iPhone 16 Pro Max則為6.85英吋。由於屏幕變，機身尺寸有所增加，iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max機型重量有機會略為增加，而iPhone 16、iPhone 16 Plus料維持一代尺寸。

 

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