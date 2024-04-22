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港元拆息短跌長升 1個月HIBOR續見7個月低

港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連跌4日，跌5.77點子至4.10929%，是2023年9月5日後最低，當日報4.03036%。對上一次連跌4日是4月03日，當日拆息報4.5081%。

港元現報7.8328元貶值1點子，曾貶值最多9點子，報7.8336元，亦曾升值最多7點子，報7.832元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌11.71點子至2.82405%，是2023年9月6日後最低；1星期HIBOR跌8.04點子至3.49833%，是2023年9月4日後最低；2星期HIBOR跌5.52點子至3.81095%，是2023年9月11日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.04點子至4.47887%；6個月期HIBOR升0.27點子至4.6706%；12個月期HIBOR升0.22點子至4.8306%。

美元指數現報106.054貶值0.1點或0.09%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.43138%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.2644%，連續3日擴闊，利差是2023年9月06日後最闊，當日差距為-1.2757%。

對上一次連續3日擴闊，是2024年4月09日，當日利差報-1.0066%。

 

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