中國證監會上周五發布多項合作措施助力香港提升國際金融中心地位，包括支持內地行業龍頭企業赴香港上市、放寬滬深港通下股票ETF合資格產品範圍等，港股承接道指上周五升勢，曾升逾400點見一周高，惟其後升幅收窄，多條平均線得而復失，市場關注焦點從中東緊張局勢轉向財報季和本周美國經濟數據。受惠內地惠港措施，港交所（0388）曾升最多3.73%，是2月21日後最大升幅，半日收報220元，升2.52%。
恒指今早高開186點，高位升413點，低位升186點，高低波幅227點。通訊服務、金融、非必需消費品股推動大市。上升股份比例為30.21%，下跌為20.64%，無升跌為49.13%。
恒指半日升282點或1.74%，報16506點，大市成交金額595億元；國指升91點或1.59%，報5838點。恒生科技指數收報3342點，升1.95%。
藍籌股成交金額302.74億元，佔大市成交50.88%；科指成份股成交金額160.56億元，佔大市成交26.98%；國指成份股成交金額255.39億元，佔大市成交42.92%。
24隻雙櫃台股，總成交0.28億元人民幣，相當於約0.3億港元，佔大市成交的0.05%。
窩輪及牛熊證成交金額減少10.91%，至67.17億元，佔大市成交11.28%。牛熊證成交金額26.67億元，減少14.69%；窩輪成交金額40.49億元，減少8.24%。
騰訊（0700）、匯控（0005）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。中海油（0883）、理想汽車（2015）、中石油（0857）拖累大市。
藍籌68隻升，12隻下跌，2隻無升跌。中生製藥（1177）升7.26%，收報2.51元，是升幅最大的藍籌，紫金礦業（2899）跌3.83%，收報17.06元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股22隻升，7隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是美團（3690）收報100元，升4.93%；跌幅最大的是理想（2015）收報99.4元，跌6.49%。
恒指曾升穿10天線(16600.19點)、20天線(16625.2點)、50天線(16519.7點)100天線(16427.32點)。科指10天線(3414.06點)跌穿50天線(3416.8點)。
北水南下合計淨流入13.21億元，較上日減少82.22%，連續第16日流入，累計流入802.82億元，對上一次連續16日淨流入是3月7日。南水北上合計淨流入6.02億元人民幣，終止連續4日流出。
騰訊（0700）公布五一假期未成年人限玩時間表。收報318.2元，升4.74%。
康健（3886）：未達溢利保證 賣方需支付9800萬元 考慮追索行動。收報0.29元，無升跌。
理想（2015）減價賣車 曾跌逾6%失守紅底。收報99.4元，跌6.49%。
百樂皇宮（2536）：超額配股權獲部分行使。收報5.23元，升5.66%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中海宏洋（0081）見52周低1.53元，收報1.54元，跌1.28%。中油燃氣（0603）停牌。陸控（6623）收報17元，升1.8%。萬洲（0288）收報5.5元，升2.04%。紫金礦業（2899）收報17.06元，跌3.83%。
電視廣播（0511）：首季加速扭虧趨勢 料下半年轉賺。收報3.12元，升5.76%。
天韵國際（6836）：委任獨立管理人及承諾採取補救措施。停牌。
花樣年（1777）：境外債務重組延長至本月24日。收報0.029元，跌3.33%。
融創中國（1918）上海豪宅外灘壹號院二期，據報首日沽貨近百億。收報0.98元，升4.26%。
領展（0823）歡迎房地產投資信託基金納入滬深港通。收報31.75元，升2.92%。
周大福珠寶（1929）贊助中法羽毛球慈善活動，拍賣金羽毛球擺件。收報10.72元，升3.08%。
佐丹奴（0709）上季同店銷售微升0.7%，大中華市場收入跌13%。見52周低1.8元，收報1.82元，升0.55%。
東風汽車（0489）母企今斥1632萬增持585萬股H股。收報2.87元，升1.77%。
墨西哥被指遭美施壓，停止向比亞迪（1211）等中國電動車商提供優惠。收報200.4元，跌0.4%。
特步（1368）：北京男子半馬4外籍運動員為配速員，對事件引發爭議表示誠摯歉意。收報4.44元，跌2.42%。
大摩預計京東（9618）股價未來30日向下。收報101元，升3.8%。
亞洲水泥（0743）料今年首季轉蝕1.3億人幣。見52周低1.8元，收報1.83元，跌0.54%。
中國聯通（0762）首年純利逾56億人幣，按年升9%。收報6.04元，升0.67%。
中國鐵塔（0788）首季收入增長3%，純利升逾一成。收報0.89元，升1.14%。
中國電信（0728）3月移動客淨增191萬戶，按年少増108萬戶。收報4.46元，升0.45%。
國泰（0293）上月載客量升逾四成至188萬人次，五一往來內地航班增至每周200班。收報8.14元，升0.99%。
被指模仿馬斯克、喬布斯，小米（1810）董事長雷軍：挺鬱悶的，就是撞衫了。收報15.76元，跌0.25%。
破頂股包括，海信家電（0921）創上市新高，見30.55元，收報29.8元，跌1.32%；中國移動（80941）創上市新高，見64.65元，收報64.6元，升1.1%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見878.05元，收報878.05元，升0.06%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1051.25元，收報1051.25元，升0.03%；知行汽車（1274）創上市新高，見103.5元，收報99.95元，升2.04%；米高集團（9879）創上市新高，見6.11元，收報6.04元，升17.28%；中國外運（0598）創52周高，見4.2元，收報4.11元，升1.99%。
破頂指數成份股包括，海爾智家（6690）創52周高，見26.9元，收報26.4元，升1.34%；神華（1088） 創52周高，見33.35元，收報32.35元，跌1.52%；華潤電力（0836）創52周高，見20.25元，收報19.68元，跌0.1%；農業銀行（1288）創52周高，見3.52元，收報3.5元，升0.57%。
32隻股份創上市新低，其中十隻包括，雅生活服務（3319）低見2.41元，收報2.52元，升1.2%；佳兆業（1638）低見0.072元，收報0.074元，跌5.13%；首創鉅大（1329）低見0.2元，收報0.2元，跌9.09%；東方（0018）低見0.32元，收報0.33元，跌1.49%；江山控股（0295）低見0.017元，收報0.017元，跌5.56%；東方企控集團（0018）低見0.32元，收報0.33元，跌1.49%；麗新發展（0488）低見0.49元，收報0.495元，無升跌；高山企業（0616）低見0.18元，收報0.18元，跌9.55%；中國油氣控股（0702）低見0.047元，收報0.05元，無升跌；匯盈控股（0821）低見0.062元，收報0.062元，跌11.43%。
39隻股份創52周低，其中十隻包括，中海宏洋（0081）低見1.53元，收報1.54元，跌1.28%；小鵬（9868）低見25.7元，收報26.7元，跌1.11%；阿里健康（0241）低見2.59元，收報2.65元，升1.53%；金蝶（0268）低見6.93元，收報7.45元，升2.34%；藥明生物（2269）低見12.42元，收報12.7元，升0.63%；佐丹奴（0709）低見1.8元，收報1.82元，升0.55%；亞洲水泥（0743）低見1.8元，收報1.83元，跌0.54%；中華汽車（0026）低見53.3元，收報53.55元，跌1.74%；遠東酒店實業（0037）低見0.46元，收報0.47元，無升跌；中國海外宏洋集團（0081）低見1.53元，收報1.54元，跌1.28%。
異動股
上升異動股，包括，腦洞科技（2203）收報0.1元，升100%；HYGIEIA GROUP（1650）創52周高，見0.182元，收報0.174元，升35.94%；駿東控股（8277）收報0.415元，升33.87%；渝太地產（0075）收報0.56元，升28.74%；凌銳控股（0784）收報0.092元，升26.03%；首控集團（1269）收報0.056元，升19.15%；鼎億集團投資（0508）收報0.285元，升18.75%；力天影業（9958）收報2.41元，升18.72%；泛亞環保（0556）收報0.385元，升18.46%；宏強控股（8262）收報0.039元，升18.18%；千盛集團控股（8475）收報0.47元，升17.5%。
下跌異動股，包括，精技集團（3302）收報0.335元，跌29.47%；棠記控股（8305）收報0.045元，跌27.42%；高科橋（9963）收報0.23元，跌23.33%；聖馬丁國際（0482）收報0.081元，跌22.86%；新威國際（0058）收報0.066元，跌21.43%；新絲路文旅（0472）收報0.14元，跌18.6%；中旭未來（9890）收報21.25元，跌18.27%；途屹控股（1701）收報0.123元，跌18%；天成控股（2110）收報0.24元，跌17.24%；積木集團（8187）收報0.82元，跌17.17%。
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