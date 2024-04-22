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OneDegree：去年保費收入升59% 有信心成本港首間賺錢虛擬保險公司

虛擬保險公司OneDegree宣布，去年整體保費收入按年增長59%至1.8億元，並稱2023年盈利能力大幅改善40%，進一步邁進實現盈利階段，有信心成為本港首間錄得盈利的虛擬保險公司。

據公布，OneDegree去年成本收入比率較2022年改善82%、員工人數與2022年相比大致維持，平均每名員工貢獻收入較2022年增長78%。

此外，透過不同保險產品之間的交叉銷售，去年投保多於一種OneDegree保險產品的保單持有人較2022年增長2.5倍。

OneDegree其中一項主要產品寵物保險「寵物CEO Plan」，於去年保費收入較2022年增長48%。火險方面，去年保費收入增長86.6%，投保額按年升48.9%。

OneDegree副行政總裁周美華表示，OneDegree自2020年4月取得虛擬保險公司牌照，四年過去，以總保費收入計，已連續兩年蟬聯收入最高的虛擬保險公司。在收入強勁增長的同時，營運效益亦持續改善，2023年盈利能力大幅提升40%，為公司邁向盈利目標奠下堅實基礎。OneDegree相當有信心，可以成為首間錄得盈利的虛擬保險公司。

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