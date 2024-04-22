騰訊金融科技副總裁洪丹毅表示，香港電車及天星小輪作為本地最具代表性的交通工具，WeChat Pay HK接入並支援其服務實在意義非凡。WeChat Pay HK 現已覆蓋香港、九龍、新界、離島的大部分公共交通工具系統，成為香港人日常出行快捷、可靠的電子付款方法之一。

搭乘巴士（九龍巴士、龍運巴士、城巴及新大嶼山巴士）、港鐵及香港電車時，乘客上車時只需打開WeChat Pay HK點選「乘車碼」或搜尋微信小程序「搭車碼」後打開，選擇對應的巴士/港鐵/電車乘車二維碼，對準收費器上方鏡頭掃描乘車二維碼即可。如乘客使用微信支付付款，可搜尋微信小程序「搭車碼」，再打開乘車二維碼放到收費器掃描即可。

搭乘天星小輪時，乘客需先在買票機選擇票價，透過「收付款」二維碼付費過閘。乘車二維碼的車票種類會預設為成人票價，3至11歲小童及65歲或以上合資格長者可享有優惠，若以WeChat Pay HK或微信支付付款，均需先重新設置車票種類（適用於搭乘港鐵）或在收費器按下優惠按鈕（適用於搭乘巴士），再把二維碼放到收費器掃描。另外，搭乘港鐵頭等車廂時亦須先設定車廂等級為頭等車廂後再掃碼二維碼入閘。

為慶祝擴大交通支付覆蓋範圍，WeChat Pay HK及微信支付將於4月25日推出「免費領總值高達8元乘車優惠券」活動。活動推廣期內，WeChat Pay HK用戶可領取最多4張港幣2元「香港交通乘車優惠券」，總值8港元；而微信支付用戶則可領取最多4張2元人民幣「香港交通乘車優惠券」，總值8元人民幣。「香港交通乘車優惠券」可用於乘搭港鐵、香港電車及巴士（九龍巴士、龍運巴士、城巴及新大嶼山巴士（特殊路線除外）。

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