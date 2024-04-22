惠康、7-11、萬寧的母公司DFI零售集團發布2023可持續發展報告。於2023年內，集團實行多項可持續發展新舉措，致力於減排減廢，包括捐出逾250噸食物。
報告指出，DFI自家品牌團隊在健與美產品生產線上實施新策略，落實減少使用塑膠。集團專注於拒用、替代、減少、重用和回收，包括將部分產品包裝轉為PET塑料，重新設計包裝及推出由可降解材料制成的日用品，於2023年減少了塑膠使用量110噸。此外，7-Eleven在南中國、香港和澳門市場積極減少使用塑膠，引入各種可持續材料製成的餐具和包裝，鼓勵顧客培養有利於可持續發展的習慣。
該公團表示，其去年亦致力於減少廚餘，包括擴大食物捐贈計劃，與慈善機構合作將安全可食用的剩食轉交給有需要人士，惠康及香港 7-Eleven捐贈共超過250噸安全可食用的乾貨及新鮮食品給受助者。其中，香港7-Eleven在2023年捐贈了約14.6萬件安全可食用的乾貨及新鮮食品，讓108.9噸食物免於被送往堆填區，減少浪費。
其他報道
WeChat Pay HK及微信支付 增覆蓋至電車、天星小輪、城巴及新大嶼山巴士
OneDegree：去年保費收入升59% 有信心成本港首間賺錢虛擬保險公司
杉玉推生日優惠 消費滿70元可享「生日驚喜杯壽司」及即影即有相
恒指今早高開186點 科指升1% 10天線跌穿50天線 京東健康、平醫升3%
港股ADR升174點 夜期高水107點 陸控、萬洲、紫金等業績