冠君指，花園道三號一直在業務營運中充份融入多項綠色元素，透過優化設施及維持優質物業室內環境等舉措，營造集高效創新和環境管理於一體的可持續發展工作間。當中善用創新科技及通過重新校驗等技術節省能源，成功在過去5年將碳排放及能源消耗分別大幅減少32%及17%。此外， 其持續提升物業質素，包括全面優化升降機及洗手間、增設更多電動車充電站及太陽能光伏板，並與租戶合作，通過冠君產業信託ESG論壇及「綠『惜』環保挑戰」等舉措，在綠色節能和減廢方面共同應對氣候變化。

該集團行政總裁侯迅表示，花園道三號落成時為全港首幢智能大廈，其創新及高標準的建築設計更獲香港建築師學會大獎認可。信託則不斷提升物業的能源及環境效益，他們的主要租客都是金融機構及跨國企業，他們對此非常重視。這次花園道三號成為『三鉑金』認證的綠色既有建築，是對他們環保實踐的高度肯定。信託一直為實現2030年環境、社會及管治目標和2045年淨零排放承諾而努力，他們將繼續透過與各方持份者緊密合作以創優增值。美國綠色建築委員會（USGBC）北亞區董事總經理杜日生表示，展望未來，USGBC 期待與冠君產業信託繼續通力合作，並希望能夠見證企業持續在可持續建築領域的一個又一個新突破。

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