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太古地產委SOHO中國前總裁閻岩為獨立非常務董事

太古地產（1972）公布，鄭嘉麗辭任獨立非常務董事，以尋找新機遇，她於3月獲委任為國泰航空（0293）的獨立非常務董事。太古地產同時宣布，委任SOHO中國（0410）前總裁閻岩為獨立非常務董事。

現年60歲的閻岩，在1996至2018年在SOHO中國擔任多個職位，包括公司總裁、財務總裁及首席運營官，負責公司的管理、企業 拓展及項目收購。其後黑石集團（blackstone）宣佈閻岩加入公司亞洲房地產部，出任董事總經理，及至2021年閻岩再加入高瓴資本，出職投後運營平臺(新基建組)，駐北京辦公室擔任戰略顧問，而閻岩現職為Rava Partners 的董事總經理，前身是高瓴資本旗下房地產投資部門，在2024年高瓴將其獨立運行。

身為SOHO中國高層的閻岩，其2018年轉職黑石，而黑石一直與SOHO中國關連不絕，惹來市場關注。包括黑石曾在2020年3月傳出有意私有化SOHO中國，其後8月SOHO中國公佈終止與黑石私有化的談判﹔而在2019年11月亦傳出擬出售八處核心資產，傳聞買家亦為黑石。 

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