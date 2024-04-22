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澳博及澳娛綜合請費高等葡國球星5月中旬訪澳踢友誼賽

澳門博彩（0880）旗下澳娛綜合宣布，為慶祝澳門特區成立25周年紀念，將於5月19日下午4時假澳門東亞運動會體育館舉辦「慶祝澳門特別行政區成立二十五周年 — 澳娛綜合呈獻五人足球友

誼賽：葡萄牙傳奇對大灣區飛龍」，請來葡萄牙傳奇球星路爾斯‧費高及迪馬斯等，來澳獻技，與由藝員陳百祥領軍的大灣區飛龍隊對陣。今次球賽將由澳門政府體育局協辦，並且由澳門足球會擔任技術支持單位。

今次澳娛綜合等請來的葡萄牙傳奇球星，尚包括保連達、紐奴·高美斯、文尼治、保辛華、泰阿高、埃爾德·保斯迪加、列卡度·哥利斯馬等，陣中包括保連達、路爾斯‧費高及紐奴‧高美斯等多名神射手級數國腳。至於和葡萄牙隊對陣的球員，則為粵港澳大灣區的足球名宿及香港明星足球隊成員組成的球隊 — 大灣區飛龍，球員包括領隊陳百祥、吳國敬、林文龍、張兆輝、陳國坤、陳志康、山度士、黃展鴻、陳達燊、張哲源、吳群立、胡志軍以及盧琳。今次友誼賽門票將於4月23日上午10時開始發售，球賽發布會則今天於上葡京舉行。

澳博主席兼澳娛綜合常務董事何超鳳表示，在澳門特區成立25周年的喜慶日子，和中葡建交 45 周年之際，把握澳門作為中葡文化交流平台的橋樑作用，特別邀請到葡萄牙的球壇名宿跟大灣區的足球健將對壘，帶來一場緊張刺激的球賽，一同祝賀澳門特區的銀禧誌慶。澳娛綜合向來重視澳門的體育文化發展，更藉著推動『體育+旅遊』的模式，豐富特區的旅遊內涵，以促進旅遊休閒業的多元化發展，助力建設特區『體育之城』的形象，吸引和帶動更多國際旅客來澳。

賽事前夕，澳娛綜合將於5月1日至7日和5月11日至12日在十六浦度假村戶外廣場舉辦多項周邊活動，包括設置大型足球遊戲、限定商品攤位及足球元素打卡裝置，參與者更有機會贏取精彩賽事門票。澳娛綜合旗下酒店及度假村，亦配合盛事推出限量版紀念品和主題餐飲。其同時推出「澳娛綜合足球賽套票」，供5月18日至19日入住上葡京。此前澳娛綜合支持下，中國國家足球隊、葡萄牙國家足球隊、以及英超聯隊車路士等球隊都曾來澳展球技。