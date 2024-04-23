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道指、金龍指數見逾三周最大升幅 道指升253點

美債息回軟，債息倒掛收窄，美股上升，道指、金龍指數見逾三周最大升幅。市場觀望本周多隻重磅美股業績，投資者寄希望於大型科技公司能夠實現對人工智能的厚望，不過，績前瑞銀下調科技業「六巨頭」評級，並預測盈利增長將放緩；Tesla將於周二公布業績，季度收入或出現四年來首次按年下滑。

道瓊斯工業平均指數收漲253點，升幅0.67%，報38239點。標普500指數收漲43點，升幅0.88%，報5010點。納斯達克綜合指數收漲169點，或1.11%，報15451點。

高盛升3.3%，報417.35美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻87點，而聯合健康跌1.98%，報491.23元，拖累道指65點。

科技股方面，蘋果收市報165.84元，升0.5%，谷歌母公司Alphabet收市報156.28元，升1.42%，亞馬遜收市報177.23元，升1.48%，Facebook收市報481.73元，升0.13%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.61%，報502點。德國DAX指數收漲0.7%，報17860點；法國CAC 40指數漲0.23%，報8040點；英國富時100指數收漲1.63%，報8023點。

納斯達克中國金龍指數收漲2.35%，報5954點。

美國2年期債息曾跌最多0.72%，是4月19日後最大跌幅，當日跌幅為2.23%。低見4.9498厘，是4月19日4.875厘後最低。收市報4.9713厘，是4月17日後收市新低，當日報4.9321厘。連跌2日，累計跌0.0149厘，對上一次連跌2日是4月12日。

美國10年期債息曾跌最多0.31%，是4月19日後最大跌幅，當日跌幅為3%。低見4.6064厘，是4月19日4.4936厘後最低。收市報4.6085厘，是4月17日後收市新低，當日報4.5873厘。連跌2日，累計跌0.0241厘，對上一次連跌2日是4月4日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至33.004基點，是4月17日30.85基點後最窄。收市報36.495基點，是4月18日後收市最窄，當日報35.565基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至74.789基點，是4月17日72.04基點後最窄。收市報80.722基點，是4月18日後收市最窄，當日報78.107基點。

金龍指數曾升最多2.69%，是3月12日後最大升幅，當日升幅為4.33%。高見5974.51點，是4月15日6030點後最高。收市報5954.16點，是4月11日後收市新高，當日報6227.12點。

道指曾升最多1.21%，是3月27日後最大升幅，當日升幅為1.24%。高見38447.16點，是4月11日38598.98點後最高。收市報38239.98點，是4月11日後收市新高，當日報38459.08點。連升3日，累計升486.67點，對上一次連升3日是3月20日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是3月28日。

標指曾升最多1.44%，是4月5日後最大升幅，當日升幅為1.46%。高見5038.84點，是4月18日5056.66點後最高。收市報5010.6點，是4月18日後收市新高，當日報5011.12點。

納指曾升最多1.68%，是4月11日後最大升幅，當日升幅為1.82%。高見15539點，是4月19日15576.7點後最高。收市報15451.31點，是4月18日後收市新高，當日報15601.5點。

 

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