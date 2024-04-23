個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.32%，折合報321.42元；阿里巴巴（9988）升1.14%，折合報69.23元；美團（3690）升1.33%，折合報101.94元；匯控（0005）升2.88%，折合報65.22元；建行（0939）升0.74%，折合報4.94元。

道期現升0.036%；標期現跌0.02%；納期現跌0.13%。日本東證指數現升0.44%；韓國KOSPI指數現升0.04%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.54%。

VIX指數隔晚跌9.46%或1.77點，報16.94點。

紐油現升0.34%或0.28美元，報82.18美元；布油現升0.29%或0.26美元，報87.26美元；金價現升0.24%或5.71美元，報2333.01美元；LME 銅期貨隔晚跌0.47%或46.5美元，報9829.5美元。比特幣現升0.6%或404.63美元，報66943.04美元；美國10年期債息現升0.04%或0.0021厘，報4.6106厘。

今日焦點股份可留意：

兩新股上市，天津建發（2515），定價2.5元。

茶百道（2555），定價17.5元。

多間公司最快今日公布業績，包括，ASMPT（0522）、建業新生活（9983）、中國電信（0728）、中國建築興業（0830）、中國中免（1880）、華能國電（0902）、麗珠醫藥（1513）、新東方（9901）、中國平安（2318）、天津創業環保股份（1065）等。

澳博（0880）及澳娛綜合請費高等葡國球星5月中旬訪澳踢友誼賽。

復星旅文（1992）首季營業額升16%至72億人幣。

冠君（2778）：花園道3號獲三鉑金甲級寫字樓評級。

正商實業（0185）：不會清償明天到期境外美元債，將觸發違約及交叉違約。

德信中國（2019）料去年轉蝕最多22.5億人幣。

太古地產（1972）委SOHO中國前總裁閻岩為獨立非常務董事。

Air Trunk與中電（0002）簽協議， 購香港最大份額可再生能源證書。

中移動（0941）首季多賺5.5%至296億人幣。中移動3月移動業務客戶總數9.96億戶，5G套餐客戶數7.99億戶。

「郭老太」4月19日出資逾2884萬增持新地（0016）至27.99%。

泡泡瑪特（9992）第一季整體收益增長最多45%。

萬洲（0288）首季調整前純利升73%至3億美元。

太和（0718）遭內地銀行索賠17億人幣。

David Webb增持佐丹奴（0709）至5%，稱：「Came back for anotherT-shirt.」。

李寧（2331）：首季零售流水按年低單位數增長，同店銷售中單位數下降。

小米（1810）創辦人雷軍：小米SU7產能和交貨速度正在快速提升。

兆科眼科（6622）料今年研發費用較去年少。

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