恒指今早高開167點或1.02%，報16679點，大市成交金額25億元；國指今早高開56點或0.97%，報5887點。恒生科技指數開市報3394點，升1.74%。金融、通訊服務、非必需消費品股推動大市。上升股份比例為8.94%，下跌為2.86%，無升跌為88.18%。