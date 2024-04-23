恒指今早高開167點或1.02%，報16679點，大市成交金額25億元；國指今早高開56點或0.97%，報5887點。恒生科技指數開市報3394點，升1.74%。金融、通訊服務、非必需消費品股推動大市。上升股份比例為8.94%，下跌為2.86%，無升跌為88.18%。
騰訊（0700）、匯控（0005）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。紫金礦業（2899）、神華（1088） 、農夫山泉（9633）拖累大市。
藍籌55隻升，9隻下跌，18隻無升跌。京東（9618）升4.98%，報105.5元，是升幅最大的藍籌，東方海外（0316）跌2.1%，報102.5元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股28隻升，0隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）開市報31.6元，升6.58%；跌幅最大的是平安好醫生（1833）開市報10.18元，無升跌。
恒指升穿10天線(16585.83點)、20天線(16616.27點)、50天線(16530.65點)。科指上試10天線(3405.1點)。
陸控（6623）首季虧損擴大。無成交，報17.48元。
兩新股上市，天津建發（2515），定價2.5元。開市報1.88元，跌24.8%。
茶百道（2555），定價17.5元。開市報15.74元，跌10.06%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，ASMPT（0522）開市報96.85元，升1.57%。建業新生活（9983）停牌。中國電信（0728）開市報4.45元，無升跌。中國建築興業（0830）無成交，報2.39元。中國中免（1880）開市報64.1元，無升跌。華能國電（0902）開市報5元，升0.6%。麗珠醫藥（1513）無成交，報25.65元。新東方（9901）開市報69.7元，升2.05%。中國平安（2318）開市報32.5元，升1.4%。天津創業環保股份（1065）無成交，報3.14元。
澳博（0880）及澳娛綜合請費高等葡國球星5月中旬訪澳踢友誼賽。無成交，報2.71元。
復星旅文（1992）首季營業額升16%至72億人幣。開市報3.45元，升3.92%。
冠君（2778）：花園道3號獲三鉑金甲級寫字樓評級。開市報1.67元，升1.21%。
正商實業（0185）：不會清償明天到期境外美元債，將觸發違約及交叉違約。停牌。
德信中國（2019）料去年轉蝕最多22.5億人幣。停牌。
太古地產（1972）委SOHO中國前總裁閻岩為獨立非常務董事。開市報15.36元，升0.39%。
Air Trunk與中電（0002）簽協議， 購香港最大份額可再生能源證書。開市報61.2元，升0.25%。
中移動（0941）首季多賺5.5%至296億人幣。中移動3月移動業務客戶總數9.96億戶，5G套餐客戶數7.99億戶。開市報69.8元，升0.07%。
「郭老太」4月19日出資逾2884萬增持新地（0016）至27.99%。開市報71.15元，升0.85%。
泡泡瑪特（9992）第一季整體收益增長最多45%。創52周高，見34.15元，開市報34.15元，升2.09%。
萬洲（0288）首季調整前純利升73%至3億美元。開市報5.56元，升1.46%。
太和（0718）遭內地銀行索賠17億人幣。停牌。
David Webb增持佐丹奴（0709）至5%，稱：「Came back for anotherT-shirt.」。開市報1.89元，升5.59%。
李寧（2331）：首季零售流水按年低單位數增長，同店銷售中單位數下降。開市報17.9元，升2.29%。
小米（1810）創辦人雷軍：小米SU7產能和交貨速度正在快速提升。開市報16元，升1.14%。
兆科眼科（6622）料今年研發費用較去年少。無成交，報1.55元。
破頂股包括，國際資源（1051）創52周高，見2.55元，開市報2.55元，升0.79%；ALCO HOLD RTS（2925）無成交，報25.85元；YEAH YEAH GROUP（8082）創52周高，見0.05元，開市報0.05元，升13.64%；泡泡瑪特（9992）創52周高，見34.15元，開市報34.15元，升2.09%。
1隻股份創上市新低，包括知乎－Ｗ（2390）低見9.2元，開市報9.2元，跌3.56%。
異動股
上升異動股，包括，盈滙企業控股（2195）開市報0.121元，升14.15%；YEAH YEAH GROUP（8082）創52周高，見0.05元，開市報0.05元，升13.64%；港龍中國地產（6968）開市報0.155元，升11.51%；中國恒有源集團（8128）開市報0.033元，升10%；天彩控股（3882）開市報1.36元，升7.94%；中國恒天立信國際（0641）開市報0.285元，升7.55%；易緯集團（3893）開市報0.53元，升7.07%；協鑫新能源（0451）開市報0.32元，升6.67%；蔚來（9866）開市報31.6元，升6.58%。
下跌異動股，包括，天津建發（2515）開市報1.88元，跌24.8%；茶百道（2555），開市報15.74元，跌10.06%；力天影業（9958）開市報2元，跌7.41%；招金礦業（1818）開市報11.7元，跌4.41%；捷利交易寶（8017）見52周低0.23元，開市報0.23元，跌4.17%；知乎－Ｗ（2390）創上市新低，見9.2元，開市報9.2元，跌3.56%；嘉藝控股（1025）開市報0.211元，跌3.21%；丘鈦（1478）開市報3.02元，跌3.21%；滔搏（6110）開市報5.16元，跌3.01%。
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