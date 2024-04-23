港元現報7.8363元貶值7點子，曾貶值最多16點子，報7.8372元，亦曾升值最多2點子，報7.8354元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌16.37點子至2.66036%，是2023年8月31日後最低；1星期HIBOR跌21.5點子至3.28333%，是2023年9月4日後最低；2星期HIBOR跌7.11點子至3.73982%，是2023年9月7日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌2.44點子至4.45446%，是2023年9月4日後最低；6個月期HIBOR跌0.07點子至4.66988%；12個月期HIBOR跌1.71點子至4.81351%。

美元指數現報106.104升值0.027點或0.03%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.43138%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.2644%，連續3日擴闊，利差是2023年9月06日後最闊，當日差距為-1.2757%。

對上一次連續3日擴闊，是2024年4月09日，當日利差報-1.0066%。

其他報道

瑞銀上調中資股、港股評級至「超配」

日本央行行長：如核心通脹升向2% 將上調基準利率

鈴木俊一重申必要時採行動應對匯率波動

拉加德：美歐不應該捲入補貼競賽

途虎獲富達增持 曾升逾6%

新耀萊：收到故意洩露機密 證監會：個別人士已不再在證監任職

終極走塑︱黃傑龍：牛角、牛角Buffet、牛涮鍋MMC及溫野菜放棄外賣 僅做堂食

滬深三大指數個別發展 人行零投放零回籠

恒指高開167點 科指升1.7% 天津建發潛水24% 茶百道跌10%

陸控首季虧損擴大

港股ADR升210點 夜期高水169點 兩新股上市 平保、中電信等業績

道指、金龍指數見逾三周最大升幅 道指升253點

北水增持中行 減持人保