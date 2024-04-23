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港元拆息全線向下 1個月HIBOR連跌5日

港元拆息全線向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌5日，跌9.29點子至4.01637%，是2023年9月4日後最低，當日報3.68577%。對上一次連跌5日是4月5日，當日拆息報4.46185%。

港元現報7.8363元貶值7點子，曾貶值最多16點子，報7.8372元，亦曾升值最多2點子，報7.8354元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌16.37點子至2.66036%，是2023年8月31日後最低；1星期HIBOR跌21.5點子至3.28333%，是2023年9月4日後最低；2星期HIBOR跌7.11點子至3.73982%，是2023年9月7日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌2.44點子至4.45446%，是2023年9月4日後最低；6個月期HIBOR跌0.07點子至4.66988%；12個月期HIBOR跌1.71點子至4.81351%。

美元指數現報106.104升值0.027點或0.03%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.43138%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.2644%，連續3日擴闊，利差是2023年9月06日後最闊，當日差距為-1.2757%。

對上一次連續3日擴闊，是2024年4月09日，當日利差報-1.0066%。

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