亞股隨美股隔晚上升，不過A股逆市下跌，限制港股升幅。兩新股上市均大幅潛水逾三成。瑞銀上調中資股、港股評級，科技股、消費股上升。
恒指今早高開167點，高位升278點，低位升87點，高低波幅191點。通訊服務、金融、非必需消費品股推動大市。上升股份比例為24.89%，下跌為24.3%，無升跌為50.8%。
恒指半日升271點或1.64%，報16782點，大市成交金額629億元；國指升107點或1.85%，報5939點。恒生科技指數收報3431點，升2.85%。
藍籌股成交金額309.06億元，佔大市成交49.13%；科指成份股成交金額184.01億元，佔大市成交29.25%；國指成份股成交金額270.35億元，佔大市成交42.98%。
24隻雙櫃台股，總成交0.38億元人民幣，相當於約0.41億港元，佔大市成交的0.07%。
窩輪及牛熊證成交金額減少16.63%，至65.28億元，佔大市成交10.37%。牛熊證成交金額30.14億元，減少8.92%；窩輪成交金額35.13億元，減少22.28%。
騰訊（0700）、匯控（0005）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。比亞迪（1211）、中移動（0941）、理想汽車（2015）拖累大市。
藍籌69隻升，11隻下跌，2隻無升跌。美團（3690）升6.26%，收報106.9元，是升幅最大的藍籌，比亞迪（1211）跌2.34%，收報196.1元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股25隻升，4隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是快手（1024）收報48.55元，升7.41%；跌幅最大的是理想（2015）收報94.45元，跌3.08%。
恒指升穿10天線(16596.16點)、20天線(16621.44點)。科指升穿10天線(3408.82點)、50天線(3420.44點)，曾升穿20天線(3435.07點)。
北水南下合計淨流入8.84億元，較上日減少69.51%，連續第17日流入，累計流入827.46億元，對上一次連續17日淨流入是3月8日。南水北上合計淨流出41.75億元人民幣，終止單日流入。
途虎（9690）獲富達增持 曾升逾6%。收報20元，升9.29%。
陸控（6623）首季虧損擴大。收報16.98元，跌2.86%。
兩新股上市，天津建發（2515），定價2.5元。收報1.88元，跌24.8%。
茶百道（2555），定價17.5元。收報11.34元，跌35.2%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，ASMPT（0522）收報96.15元，升0.84%。建業新生活（9983）停牌。中國電信（0728）收報4.43元，跌0.45%。中國建築興業（0830）收報2.37元，跌0.84%。中國中免（1880）收報64.2元，升0.16%。華能國電（0902）收報4.93元，跌0.8%。麗珠醫藥（1513）收報25.45元，跌0.78%。新東方（9901）收報70.55元，升3.29%。中國平安（2318）收報32.6元，升1.72%。天津創業環保股份（1065）收報3.14元，無升跌。
澳博（0880）及澳娛綜合請費高等葡國球星5月中旬訪澳踢友誼賽。收報2.74元，升1.11%。
復星旅文（1992）首季營業額升16%至72億人幣。收報3.5元，升5.42%。
冠君（2778）：花園道3號獲三鉑金甲級寫字樓評級。收報1.76元，升6.67%。
正商實業（0185）：不會清償明天到期境外美元債，將觸發違約及交叉違約。停牌。
德信中國（2019）料去年轉蝕最多22.5億人幣。停牌。
太古地產（1972）委SOHO中國前總裁閻岩為獨立非常務董事。收報15.36元，升0.39%。
Air Trunk與中電（0002）簽協議， 購香港最大份額可再生能源證書。收報61.9元，升1.39%。
中移動（0941）首季多賺5.5%至296億人幣。中移動3月移動業務客戶總數9.96億戶，5G套餐客戶數7.99億戶。收報69.55元，跌0.29%。
「郭老太」4月19日出資逾2884萬增持新地（0016）至27.99%。收報71.5元，升1.35%。
泡泡瑪特（9992）第一季整體收益增長最多45%。創52周高，見35.5元，收報33.9元，升1.35%。
萬洲（0288）首季調整前純利升73%至3億美元。創52周高，見5.78元，收報5.78元，升5.47%。
太和（0718）遭內地銀行索賠17億人幣。停牌。
David Webb增持佐丹奴（0709）至5%，稱：「Came back for anotherT-shirt.」。收報1.98元，升10.61%。
李寧（2331）：首季零售流水按年低單位數增長，同店銷售中單位數下降。收報18.38元，升5.03%。
小米（1810）創辦人雷軍：小米SU7產能和交貨速度正在快速提升。收報16.28元，升2.91%。
兆科眼科（6622）料今年研發費用較去年少。收報1.55元，無升跌。
破頂股包括，GC CONSTRUCTION（1489）創上市新高，見0.69元，收報0.66元，升13.79%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8810.3元，收報8810元，升0.04%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1111.45元，收報1110.6元，跌0.02%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見878.6元，收報878.6元，升0.06%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1051.6元，收報1051.3元，升0%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1123.8元，收報1123.8元，升0.01%；美中嘉和（2453）創上市新高，見30.3元，收報28.1元，跌3.27%；萬洲（0288）創52周高，見5.78元，收報5.78元，升5.47%；香港生力啤（0236）創52周高，見0.98元，收報0.92元，跌5.15%；ALCO HOLDINGS（0328）創52周高，見11.32元，收報10.6元，升1.92%；裕元集團（0551）創52周高，見12.46元，收報12.06元，升3.97%；國際資源（1051）創52周高，見2.55元，收報2.55元，升0.79%；長安民生物流（1292）創52周高，見2.36元，收報2.36元，升7.27%；樺欣控股（1657）創52周高，見8元，收報7.8元，升0.39%。
破頂指數成份股包括，萬洲（0288）創52周高，見5.78元，收報5.78元，升5.47%；農業銀行（1288）創52周高，見3.52元，收報3.52元，升0.86%。
30隻股份創上市新低，其中十隻包括，中駿商管（0606）低見0.28元，收報0.29元，跌3.33%；稻草熊（2125）低見0.36元，收報0.36元，跌7.69%；嘉藝控股（1025）低見0.07元，收報0.09元，跌58.72%；虎視傳媒（1163）低見0.1元，收報0.1元，跌2.91%；澳能建設（1183）低見0.138元，收報0.144元，跌4.64%；巨匠建設（1459）低見0.305元，收報0.305元，跌11.59%；基石控股（1592）低見0.036元，收報0.038元，跌11.63%；北京體育文化（1803）低見0.061元，收報0.075元，升5.63%；匯量科技（1860）低見2.41元，收報2.49元，跌0.8%；遊萊互動（2022）低見0.028元，收報0.028元，跌6.67%。
26隻股份創52周低，其中十隻包括，銀杏教育（1851）低見0.71元，收報0.75元，無升跌；澳優（1717）低見2.2元，收報2.25元，無升跌；達力集團（0029）低見6.77元，收報6.77元，跌1.74%；協合新能源（0182）低見0.6元，收報0.61元，升1.67%；莊士中國（0298）低見0.108元，收報0.115元，跌0.86%；芯成科技（0365）低見0.145元，收報0.145元，跌17.14%；莊士機構國際（0367）低見0.35元，收報0.35元，跌4.11%；深圳控股（0604）低見0.91元，收報0.92元，升1.1%；大眾金融控股（0626）低見1.17元，收報1.2元，跌0.83%；築友智造科技（0726）低見0.061元，收報0.068元，升1.49%。
異動股
上升異動股，包括，國聯通信（8060）收報0.07元，升32.08%；萬馬控股（6928）收報0.35元，升29.63%；北海康成－Ｂ（1228）收報0.41元，升28.13%；復興亞洲（0274）收報0.07元，升27.27%；廣駿集團控股（8516）收報0.108元，升14.89%；冠中地產（0193）收報0.181元，升14.56%；亞洲電視控股（0707）收報0.215元，升14.36%；GC CONSTRUCTION（1489）創上市新高，見0.69元，收報0.66元，升13.79%；滄港鐵路（2169）收報1.02元，升13.33%；新城市建設發展（0456）收報0.6元，升13.21%；中彩網通控股（8071）收報0.026元，升13.04%。
下跌異動股，包括，嘉藝控股（1025）創上市新低，見0.07元，收報0.09元，跌58.72%；茶百道（2555）收報11.34元，跌35.2%；力天影業（9958）收報1.52元，跌29.63%；濠亮環球（8118）創上市新低，見0.051元，收報0.051元，跌26.09%；天津建發（2515）收報1.88元，跌24.8%；安域亞洲（0645）收報0.088元，跌19.27%；合豐集團（2320）創上市新低，見0.06元，收報0.06元，跌18.92%；貝森金融（0888）收報0.041元，跌18%；硅鑫集團（8349）見52周低0.61元，收報0.61元，跌17.57%；榮陽實業（2078）收報0.086元，跌17.31%；芯成科技（0365）見52周低0.145元，收報0.145元，跌17.14%。
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