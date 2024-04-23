期內玄武雲SaaS業務板塊佔總收入比例首次超過50%，達55.2%，其收入增長主要原因來自於營銷雲於第一季業務表現強勁，集團分別與華東地區和華西地區某頭部城商行、及華東地區某頭部保險機構等多家標杆客戶簽約。

與此同時，公司緊跟金融行業政策趨勢和客戶需求，並在ICC（融合通信中台）新增了國際短信標準化插件，這也為公司帶來了增量客戶及存量客戶的增購。

銷售雲業務方面，集團AI標準化產品市場拓展順利，同時，基於本地化、一體化運營策略，客戶交付效率進一步得到提升。另外，基於客戶需求，集團在積極研發臥櫃智慧場景。

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