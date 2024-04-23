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雷軍：今年小米SU7目標交付量超過10萬輛

小米（1810）總裁兼合夥人、國際部總裁盧偉冰於微博發文，指小米創始人兼CEO雷軍於小米投資者大會上公布，截至4月20日小米SU7鎖單量已經超過7萬輛，稱「目前鎖單動能持續很強」，小米SU7在2024年目標交付量超過10萬輛。

至於小米殺入新能源汽車市場後，即引來連番價格戰。據內地《科創板日報》報道，走訪多家新能源汽車門店後發現，蔚來線下針對已下定小米SU7的消費者推出5000元人民幣（下同）補貼。

據報，蔚來汽車門店銷售表示，只要客戶下單便同樣補貼5000元。公司「大訂」也是5000元，而且即便是客戶鎖單，工廠排產了，也隨時可以退定金。

此外，小鵬（9868）、理想（2015）等門店銷售稱，多款車型已經調整售價，或推出限時補貼，不再針對小米SU7鎖單車主推出單獨優惠。

近日，內地新能源汽車價格戰愈演愈烈，理想汽車宣佈所有車型減價介乎1.8至3萬元，特斯拉則宣佈Model 3、Y、S和X車型減價1.4萬元。

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