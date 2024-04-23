澳洲會計師公會2023-24年亞太區小型企業調查顯示，香港小型企業對業務發展和本地經濟的信心不斷增強，但同時也擔憂著日益增加的網絡安全風險。該調查涵蓋新加坡、中國内地和澳洲在内的亞太地區11個市場合共4,222家小型企業，其中包括來自香港的受訪者共有324名。
該調查結果顯示，有69%的香港小型企業預計在2024年實現業績增長；有73%的受訪者預期今年經濟將會繼續增長。香港受訪者表示，拓展新市場是2023年對業務發展最有利的因素。這一開拓市場的意欲有望在今年延續，有79%的受訪者預期海外銷售收入將增長，明顯高於受訪市場的均值50%。
去年，81%的香港小型企業表示有超過10%的收入來自網絡銷售，在所有受訪市場中領先，並較2019年的43%大幅增長。此外，有86%的受訪者表示，有超過10%的收入是通過數碼支付方式獲得，亦較2019年顯著增加了超過30個百分點。然而，有64%的受訪企業表示，他們在去年因為網絡安全事件而損失了時間和/或金錢，七成的企業憂慮可能在2024年遭受網絡攻擊，這兩項結果均居亞太區市場首位。
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